Участник специальной военной операции, доброволец Александр Васильев оценил помощь регионального правительства в дополнительном обеспечении воинских подразделений Бурятии. Он принял участие в круглом столе «СВО. 365 дней: Мы Vместе и едины в этой битве Zа добро», сообщили в пресс-службе правительства республики.«Вспоминаю, была значимая, я бы даже сказал, очень трогательная история. К нам перед Новым годом привезли гуманитарную помощь от Бурятии на линию боевого соприкосновения. В той зоне, где даже ротные минометы бьют, и туда как-то пробрался этот отчаянный парень, который доставлял нам помощь. Наши товарищи по батальону из других регионов смеялись: «У вас там в Бурятии все такие отмороженные!».«Парень приехал и привез новогодние подарки. И вот когда привезли именно то, что нужно, была такая радость. Я, как понимаю, это правительство закупило через АНО «Содействи»е. Нам привезли тактические аптечки. Такие аптечки, чтобы нормальные турникеты, жгуты, противоожоговые пенные средства были – это очень нужная там вещь. А нам привезли хорошо наполненные аптечки. И просто восторг, какие нам спальники привезли и много чего еще», - рассказал участник специальной военной операции Александр Васильев.Правительством Бурятии продолжается дооснащение воинских подразделений. На прямой связи с командованием находится АНО «Содействие».Фото: egov-buryatia.ru