В Улан-Удэ подрежут почти три тысячи деревьев

Власти Улан-Удэ запланировали провести в этом году подрезку 2899 деревьев. 700 уже подрезали. К маю это число планируют довести до 1100. Окончат работы осенью с приходом похолодания.«Тополь - неустойчивое к ветровальной нагрузке дерево. Тополя посадили примерно в середине прошлого века, продолжительность их существования в городских условиях составляет порядка 50 лет. Подрезка – это максимум, который на сегодня возможен, чтобы продлить тополям жизнь. Наша главная задача по тополям – увеличить их продолжительность жизни», - отмечают в комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ, подчеркивая необходимость следить за состоянием деревьев, удалять сухие сучья и т. д.В первый год после подрезки, по уверениям чиновников, значительного положительного эффекта заметно не будет, но потом его заметят все.Власти отмечают, что до разработки муниципальной программы «Зеленый город», стартовавшей в 2019 году, уход за деревьями был нерегулярным и осуществлялся непрофильным учреждением.«Многие деревья и кустарники необходимо было менять, подрезать. Мы столкнулись с проблемой поврежденных зеленых насаждений. Поэтому в 2020 году был создан Научно-технический совет, который нам подсказывает», - говорят в мэрии города.Напомним, что обрезкой деревьев, которые находятся на придомовых территориях, муниципалитет не занимается. Это зона ответственности «управляшек». Если они плохо работают в этом направлении, то гражданам надо жаловаться в Управление административного надзора мэрии города.Фото: «Номер один»