В Бурятии задержали любовно-воровскую пару

В Бурятии 14 февраля в отдел полиции по Закаменскому району обратился 38-летний местный житель. Он рассказал о том, что 1 января приятели в гостинице похитили у него телефон, а впоследствии с помощью онлайн-банкинга – все имевшиеся на его банковском счете средства. Речь шла об оставшихся от продажи квартиры деньгах в сумме 287 тысяч рублей.Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они выяснили, что в отеле Закаменска потерпевший и знакомая ему пара отмечали Новый год. Под утро сожители скрылись, прихватив с собой гаджет собутыльника. Случившейся краже потерпевший вначале значения не придал и уехал из города на полтора месяца в село, пока после возвращения для покупки нового телефона не обнаружил списание со счёта всех сбережений.В результате проделанной работы сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых – ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 31-летнего мужчину и его 36-летнюю спутницу из Улан-Удэ, сообщили в республиканском МВД.Выяснилось, что сразу после совершения преступления пара отправилась в столицу республики: зная пароль от онлайн-банкинга потерпевшего, оплачивавшего совместное употребление спиртного в гостинице, они в течение недели похищали с его счета деньги. Средства тратились на отдых в саунах, дорогой алкоголь и визиты в рестораны. При этом, намереваясь запутать правоохранителей, злоумышленники переводили себе безналичные через знакомую.После кражи всех сбережений похищенный телефон фигуранты продали на одном из рынков Улан-Удэ.Отметим, 31-летний подозреваемый ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. В настоящее время он находится в СИЗО в связи с заменой условного осуждения за ранее совершенное имущественное преступление на реальный срок лишения свободы по причине неявок на отметки в уголовно-исполнительную инспекцию. А 36-летняя соучастница преступления к уголовной ответственности не привлекалась. Оба нигде не работают.Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.Фото: pixabay.com