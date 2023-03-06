Глава Бурятии взял под опеку семью погибшего военного

В Бурятии запущен проект под названием «Брат отца», сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.«К сожалению, не все наши войны, принимающие участие в СВО, возвращаются домой. У них остаются семьи – жена, дети, престарелые родители. Конечно, семья погибшего получает значительную денежную компенсацию от президента России, страховую выплату от Министерства обороны, но дальше по жизни им идти самим – без отца. И вот для такой семьи нужна поддержка. Поддержка нужна не одноразовая, а постоянная, по жизни. Надо, чтоб рядом были близкие люди, к которым семья погибшего воина может обратиться за помощью, вместе провести праздники, быть более уверенным в своем будущем и в будущем своих детей. Поэтому такой проект – Брат Отца. Неравнодушные люди, в первую очередь мужчины, могут взять под постоянную опеку такую семью. Встать рядом. Стать родным дядей для детей», - рассказал о сути проекта глава Бурятии.По словам Алексея Цыденова, он с супругой уже взял такую семью под опеку.«Так как такое решение - не на два-три месяца, а навсегда - провели дома с женой и детьми целый семейный совет. Младший сержант Чингис Ширипов, 1996 года рождения, командир отделения 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, погиб 30 июля 2022 года. У него осталась жена, которая является сиротой, и дочка. Ей сейчас год и четыре месяца. В итоге мы, по сути, стали родственниками. А у меня появилась еще одна племяшка», - сообщил руководитель республики.Алексей Цыденов призывал всех, кому не всё равно, повторить его пример и найти тех, кому нужна помощь и тепло.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова