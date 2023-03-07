Женщины Бурятии готовы работать за 40 тысяч рублей в месяц

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала женские резюме и выяснила, какую работу они ищут чаще всего, а также насколько поведение женщин на рынке труда отличается от поведения мужчин.На женщин приходится 48% от всех актуальных резюме в Бурятии. Чаще всего женщины региона ищут работу продавцами (11%), менеджерами по продажам (10%) и администраторами (9%), бухгалтерами (6%), экономистами (4%), а также секретарями, офис-менеджерами, менеджерами по работе с партнерами, официантами/барменами/бариста и операторами баз данных/ПК (по 3%).Реже всего женщины республики рассматривают работу токарями/фрезеровщиками, методологами, гейм-дизайнерами, директорами по ИТ, руководителями строительных проектов, прорабами, андеррайтерами, зоотехниками и грузчиками – на эти специализации приходится в общей сложности не более 0,3% от всех женских резюме.Топ-10 ярких отличий в поведении женщин и мужчин на рынке труда:- Самая популярная профессия среди женщин Бурятии – продавец, а среди мужчин – водитель;- Средняя зарплата, которую бурятские женщины указывают в своих резюме, составляет 40 тыс. руб. Мужчины в среднем рассчитывают на 60 тыс. руб.;- 74% женщин считают, что их работодателю следует развивать программу заботы об эмоциональном здоровье сотрудников. Среди мужчин такого мнения придерживаются только 60%;- Женщины лишь на 5% реже мужчин называют работу и карьеру своим ключевым приоритетом на 2023 год (66% против 71%);- Планируя сменить профессию, женщины чаще всего рассматривают в качестве новой сферы деятельности «ИТ, интернет, телеком» (18%), «Административный персонал» (9%) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (7%). Мужчины совпадают только по первому пункту: им интересны сферы «ИТ, интернет, телеком» (33%), «Высший менеджмент» (6%) и «Транспорт, логистика» (5%);- Женщины более активны при поиске работы: среди них 53% предпочитают не ждать и откликаться на вакансии самостоятельно. Среди мужчин так себя ведут только 43%;- Больше половины женщин (51%) видят смысл работы в самореализации, а вот среди мужчин таких оказалось лишь 40%. Впрочем, и у мужчин, и у женщин на первом месте все равно находятся деньги (78% и 79% соответственно);- И мужчины, и женщины в равной степени страдают от профессиональной деформации, однако проявляется она по-разному. Так, мужчины чаще всего становятся более циничными (38%), а у женщин развивается сверхсильное чувство ответственности (36%).- При поиске работы мужичины и женщины испытывают разные трудности. Так, 59% женщин жалуются, что им сложно найти работу с достойной заработной платой (среди мужчин таких – 47%). Еще 44% женщин хотят, но не могут найти работу недалеко от дома (среди мужчин – 34%).- Женщины чаще мужчин считают себя трудоголиками – 69% против 60%. При этом мужчины на 4% чаще работают больше восьми часов в день и на 8% чаще работают в выходные.Фото: «Номер один»