В Бурятии спасатели БРПСС выехали в Восточные Саяны до пострадавших туристов

В Бурятии днем 6 марта вреспубликанскую поисково-спасательную службу поступила информация о том, что в Окинском районе при спуске с перевала «Горных духов», пострадали два туриста зарегистрированной туристической группы. Пострадавшие женщины (20 и 30 лет) получили травмы, предположительно, переломы бедра и ключицы, самостоятельно передвигаться не могут, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Для оказания помощи и эвакуации вечером 6 марта к пострадавшим выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Автомобильных путей к месту стоянки группы нет, пеший переход займёт около двух суток. Для эвакуации пострадавших 7 марта в 10:00 из Иркутска вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России.С группой туристов поддерживается постоянная связь. Состояние пострадавших удовлетворительное. О ходе спасательных работ будет сообщено позднее.Фото: 03.mchs.gov.ru