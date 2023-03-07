Новые автобусы, пересадочный тариф и укороченные маршруты

В 2022 году благодаря решению президента России и поддержке главы Бурятии Улан-Удэ удалось провести масштабное обновление общественного транспорта. В МУП «Городские маршруты» поступило 124 новых автобуса – 59 большой вместимости и 65 средней.«В таком количестве и в такие короткие сроки автопарк города не обновлялся никогда. Новые автобусы позволят обеспечить устойчивость, надёжность, качество транспортного обслуживания населения, что особенно важно на фоне снижения выпуска подвижного состава у частных перевозчиков. С учетом поставки к концу 2022 года выпуск автобусов был увеличен на 40% и составил 74 единицы, сейчас уже – более 100. В этом году поэтапно планируется увеличение выпуска до 153 автобусов на городские маршруты. Количество перевезённых пассажиров за прошлый год в сравнении с 2021 выросло на 591 тысячу и составило 4,6 млн человек. Об этом рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Он выступил на итоговом годовом заседании Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству городской администрации, сообщили в ее пресс-службе.Новые автобусы распределены по наиболее проблемным участкам в Левобережном, Загорском, Юго-Западном направлениях, в микрорайоны Дивизионный, Мясокомбинат, Забайкальский, Сосновый бор, Энергетик и другие. Маршруты, по возможности, идут по укороченной схеме – так увеличивается количество рейсов, снижается дублирование действующих маршрутов, в том числе трамвайных.В 2022 году была продолжена реализация эксперимента с пересадочным тарифом, который предусматривает возможность проезда на двух видах транспорта по тарифу 25 рублей при условии безналичной оплаты проезда. В наступившем году система пересадочного тарифа будет расширена на другие укороченные маршруты в отдаленные микрорайоны. Сейчас в будни пересадкой пользуются несколько сотен пассажиров.Обновление подвижного состава, внедрение системы пересадочного тарифа и укороченные маршруты – все это часть проводимой транспортной реформы. В мае прошлого года пермская компания «Агентство дорожной информации РАДАР» представила отчет по обследованию пассажиропотоков по маршрутам регулярных перевозок и оптимизации маршрутной сети города.По рекомендациям пермских экспертов в прошлом году было отменено 12 неэффективных автобусных маршрутов, установлены и действуют 10 новых автобусных маршрута и два трамвайных маршрута №7 и №8.Добавим, выход вагонов МУП «Управления трамвая» увеличен с 40 до 49 единиц. Рост пассажиропотока на трамваях за год вырос с 17 до 20 млн человек, то есть на 18%.«Мы понимаем, какие большие и сложные задачи стоят перед комитетом по транспорту. Вспомните, еще пять лет назад мы стояли перед возможностью полной отмены трамвайного сообщения – как бы сейчас мы жили? Три года назад в муниципальном автопарке не было ни одного автобуса, у которого бы не закончился срок эксплуатации. Сейчас качественный муниципальный транспорт – это наша реальность. Тяжело представить, какая сейчас была бы ситуация в сфере транспортного обслуживания, если бы не своевременные решения и целенаправленная работа комитета и всех органов властей. А 2023 год – это год вызовов, сейчас нам предстоит самая сложная работа – правильно адаптировать поступающий транспорт и приложить все усилия для того, чтобы сохранить работу частных перевозчиков, без которых мы не справимся», - сказал депутат горсовета Сергей Бурдиков.С 2021 года в Улан-Удэ строится интеллектуальная транспортная система. Модернизировано и подключено к центру 54 светофора, 72 обзорные видеокамеры, 103 датчика транспортных потоков объединены в одну сеть и в режиме онлайн управляются операторами. Режим работы светофором меняется в реальном времени - таким образом, сокращаются пробки и заторы. В этом году к системе подключат еще 23 светофора.«Впервые за 12 лет восстановлены льготные проездные, в первую очередь для пенсионеров. Это стало итогом большой совместной работы с депутатами Улан-Удэнского городского совета. С марта текущего года льготные проездные билеты стали доступны ветеранам боевых действий, инвалидам и студентам. Отметим, что участники специальной военной операции приравнены к ветеранам боевых действий», - сказал Юрий Ткачев, председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.В 2022 году был кардинально расширен парк муниципальных автобусов, теперь мэрия заострит внимание на обновлении трамвайного парка и дальнейшем развитии городского электрического транспорта, что отдельно предусмотрено мастер-планом Улан-Удэ.Фото: ulan-ude-info.ru