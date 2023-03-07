Общество 07.03.2023 в 13:56
Проект «Брат отца» распространят в районы Бурятии
Также в республике создадут центры общения для вернувшихся с СВО военных
Текст: Константин Воронов
Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о запуске социального проекта «Брат отца». Этот опыт – первый в стране, и его будут внедрять в районах республики. Алексей Цыденов провел совещание с главами районов по мерам поддержки семей военнослужащих, где рассказал о целях проекта.
«Прошу, коллеги, с каждой семьей держать связь, знать каждого поимённо. Чтобы и жены, и дети понимали, что они не одни. Особенно на селе, когда нужна помощь в хозяйстве, смотрите, где нужно забор починить, дрова наколоть, воды привезти, мальчишек направить, научить чему-то, как отец. Поэтому такой проект, как «Брат отца» должен быть поддержан нашими мужчинами. Прошу эту работу у себя в районе вести», - обратился Алексей Цыденов к главам муниципалитетов.
Стать опорой для семьи погибшего военнослужащего может каждый, кто может и желает помочь.
«Конечно, семья погибшего получает значительную денежную компенсацию от президента России, страховую выплату от Министерства обороны, но дальше по жизни им идти самим – без отца. И вот для такой семьи нужна поддержка. Поддержка нужна не одноразовая, а постоянная, по жизни. Надо, чтоб рядом были близкие люди, к которым семья погибшего воина может обратиться за помощью, вместе провести праздники, быть более уверенным в своем будущем и в будущем своих детей. Поэтому такой проект – Брат Отца. Неравнодушные люди, в первую очередь мужчины, могут взять под постоянную опеку такую семью. Встать рядом», - рассказал вчера о целях своей инициативы глава Бурятии.
Также Алексей Цыденов поручил главам районов создавать центры, где вернувшиеся с СВО военнослужащие могли бы получать общение и новые полезные навыки.
«Как пример, в сельских клубах можно создавать центры общения, чтобы человек не замыкался в четырех стенах, чтобы имел возможность поделиться своими переживаниями и чувствами, и получить поддержку. Лучшую подобную практику будем распространять на другие районы. По финансированию будем изыскивать возможности», - сказал глава республики.
Отдельное внимание уделили реабилитации военнослужащих. Алексей Цыденов призвал обеспечить индивидуальный подход к возвращающимся военным, которые нуждаются в реабилитации.
«Случаев много, когда на фоне стресса обостряются старые болезни. То есть не боевая рана, свои старые болезни. Пока есть время в отпуске, лечите. Не нужно строго ориентироваться на боевые ранения. Может, боевые действия спровоцировали болезнь - тоже лечите», - подчеркнул глава республики.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
«Прошу, коллеги, с каждой семьей держать связь, знать каждого поимённо. Чтобы и жены, и дети понимали, что они не одни. Особенно на селе, когда нужна помощь в хозяйстве, смотрите, где нужно забор починить, дрова наколоть, воды привезти, мальчишек направить, научить чему-то, как отец. Поэтому такой проект, как «Брат отца» должен быть поддержан нашими мужчинами. Прошу эту работу у себя в районе вести», - обратился Алексей Цыденов к главам муниципалитетов.
Стать опорой для семьи погибшего военнослужащего может каждый, кто может и желает помочь.
«Конечно, семья погибшего получает значительную денежную компенсацию от президента России, страховую выплату от Министерства обороны, но дальше по жизни им идти самим – без отца. И вот для такой семьи нужна поддержка. Поддержка нужна не одноразовая, а постоянная, по жизни. Надо, чтоб рядом были близкие люди, к которым семья погибшего воина может обратиться за помощью, вместе провести праздники, быть более уверенным в своем будущем и в будущем своих детей. Поэтому такой проект – Брат Отца. Неравнодушные люди, в первую очередь мужчины, могут взять под постоянную опеку такую семью. Встать рядом», - рассказал вчера о целях своей инициативы глава Бурятии.
Также Алексей Цыденов поручил главам районов создавать центры, где вернувшиеся с СВО военнослужащие могли бы получать общение и новые полезные навыки.
«Как пример, в сельских клубах можно создавать центры общения, чтобы человек не замыкался в четырех стенах, чтобы имел возможность поделиться своими переживаниями и чувствами, и получить поддержку. Лучшую подобную практику будем распространять на другие районы. По финансированию будем изыскивать возможности», - сказал глава республики.
Отдельное внимание уделили реабилитации военнослужащих. Алексей Цыденов призвал обеспечить индивидуальный подход к возвращающимся военным, которые нуждаются в реабилитации.
«Случаев много, когда на фоне стресса обостряются старые болезни. То есть не боевая рана, свои старые болезни. Пока есть время в отпуске, лечите. Не нужно строго ориентироваться на боевые ранения. Может, боевые действия спровоцировали болезнь - тоже лечите», - подчеркнул глава республики.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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