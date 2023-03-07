В Улан-Удэ «умный электросчетчик» начислял горожанину астрономические суммы

В столице Бурятии вынесено решение по очень интересному «электрическому» делу. В зале суда сошлись улан-удэнец, проживающий в частном секторе, и энергетики.Все началось с того, что в декабре 2019 года сетевая компания «Бурятэнерго» установила гражданину прибор учета, передающий показания в автоматическом режиме. После чего он стал получать счета в невероятных размерах.«Так, в июне 2020 г. прибор учета показал потребление электроэнергии в размере 51 005 кВт/ч, в октябре 8 023 кВт/ч. В январе 2021 г. - 32 721 кВт/ч, в феврале 14 025 кВт/ч. В декабре потребление составило 14 226 кВт/ч. В январе 2022 г. - 9 077 кВт/ч, в феврале 9 793 кВт/ч, в марте 9 077 кВт/ч», - приводит примеры работы электросчетчика улан-удэнский юрист Владимир Дашиев, представлявший интересы возмущенного потребителя.Как отметил юрист, в период с 2019 по 2022 гг. абонент оплатил компании «Читаэнергосбыт» около 700 000 рублей.В июне 2022 года Владимир Дашиев и улан-удэнец направили в сетевую и энергосбытовую компании («Бурятэнерго» и «Читаэнергосбыт») заявление-претензию о перерасчете. «Максимальная мощность установлена в 15 кВт/ч. Если включить все приборы на круглосуточный режим, то потребление составит 10 800 кВт/ч в месяц», - подсчитали заявители.В ответ горожанину заменили прибор учета, но по поводу перерасчета консенсуса, которого добивался он, достичь не удалось.«По какой причине демонтировали прибор учета, ему так и не сообщили», - отметил, кстати, Владимир Дашиев.В ходе судебного заседания выяснилось, что в момент установки прибора учета 13.12.2019 собственник не присутствовал, потому что не был уведомлен надлежащим образом.На днях Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал Акт ввода в эксплуатацию прибора учета электроэнергии недействительным. Соответственно, Фемида обязала «Читаэнергосбыт», который использовал показания указанного электросчетчика, произвести перерасчет за период с 13.12.2019 по 30.06.2022 по нормативу в 159 кВт/ч в месяц. То есть плату постановили пересчитать за 2,5 года в сумме около 700 000 рублей.По словам юриста, суд пришел к выводу, что сетевая компания нарушила процедуру допуска в эксплуатацию прибора учета электроэнергии, предусмотренную п. 80 (1), 81 Правил предоставления коммунальных услуг, в связи с чем и вынес такое решение.Юрист предполагает, что энергетики будут обжаловать решение райсуда в Верховном суде Бурятии, но думает, что оно устоит.Фото: «Номер один»