Общество 07.03.2023 в 16:25

В Бурятии передали штормовое предупреждение после 8 марта

Усиление ветра – до 20 метров в секунду
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии передали штормовое предупреждение после 8 марта

В Бурятском гидрометцентре предупреждают об ухудшении погоды сразу после Международного женского дня.

Так, 8 марта по республике ожидается переменная облачность и небольшой снег, ночью по Прибайкалью – до умеренного. Ветер ночью северо-западный, днем с переходом на восточный 6-11 м/с, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью -10,-15 градусов, местами до -3,-8, а по северу до -17,-22 градусов. Температура днем от +2 до +7 градусов, местами столбики термометра опустятся до -4,-9.

В Улан-Удэ завтра утром пройдет небольшой снег. Ветер ночью северо-западный, днем с переходом на восточный 9-14 м/с. Температура ночью -6,-8, днем +2,+4.

А 9 марта по республике ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о гололедице и заносах на перевалах. По республике будет облачно, местами пройдет небольшой и умеренный снег. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, а днем с переходом на северо-западный 7-12, в отдельных районах – до 15-20 м/с. Температура ночью -7,-12, местами -1,-6, по северу -19,-24 градусов. Днем +1,+6, а местами до -3,-8 градусов.

10 марта по республике будет переменная облачность, местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью - до умеренного. Ветер северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью -11,-16 градусов, местами -21,-26, по югу и Прибайкалью -4,-9. Температура днем до -1,-6, местами опустится до -10,-15 градусов.

 

Фото: Номер один

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