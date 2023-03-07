Общество 07.03.2023 в 16:37

В Улан-Удэ женщина, убившая сожителя, приговорена к 9 годам заключения

Два удара ножом в шею мужчины ей показались недостаточными, она нанесла еще один в голову
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ женщина, убившая сожителя, приговорена к 9 годам заключения
В Улан-Удэ коллегия присяжных заседателей и суд сочли достаточными доказательства следствия для вынесения приговора 38-летней местной жительнице, признанной виновной в убийстве, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что женщина проживала в одном из домов на улице Чайковского в Улан-Удэ. В ходе семейной ссоры с пьяным сожителем 9 ноября 2022 года она схватила кухонный нож и нанесла им два удара в шею мужчины. А спустя несколько минут вновь подошла к сожителю, который пытался остановить кровь, и нанесла еще удар ножом в голову. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Женщина провела ночь в доме, а утром позвонила матери, которая по приезду вызвала сотрудников правоохранительных органов.      

Собранные следствием по уголовному делу и представленные в судебных заседаниях государственным обвинителем доказательства у коллегии присяжных не оставили сомнений. На основании их вердикта приговором суда женщине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Фото: pixabay.com  
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