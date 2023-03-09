В Бурятии японские автомобили без пробега подорожали на 20%

Год назад, в марте 2022 года, в Бурятии произошла, пожалуй, самая масштабная за все годы продаж скупка японских новых и подержанных автомобилей. Так жители региона отреагировали на ситуацию с ростом курса доллара и прекращением официальных поставок японских и европейских автомобилей в Россию. Спустя год оказалось, что рынок выжил и, более того, нарастил поставки. Но 2023 год начался не слишком оптимистично - выросла стоимость таможенной пошлины и, как следствие, снизилась доступность автомобилей. В Бурятии спрос на машины значительно снизился.По данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году россияне ввезли 13,5 тыс. подержанных иномарок через таможню Владивостока. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее. В Бурятии, где традиционно любят «правый руль», по некоторым оценкам, рост продаж в 2022 году был почти двукратный. Правда, как говорят продавцы рынка на Приречной, он наблюдался больше летом, когда в полтора раза снизилась стоимость покупки и растаможки автомобилей на японских аукционах.- Конечная стоимость машины на аукционе зависит от нескольких факторов, прежде всего валютных курсов. Так, стоимость автомобиля - в японских иенах, доставка до РФ - в долларах, а пошлину мы платим в евро по курсу Банка России, - говорит Сергей, улан-удэнский торговец автомобилями. - Соответственно, летом у нас сложились очень хорошие условия, когда все валюты резко упали по отношению к рублю. И цены на машину на рынке снизились.Однако, по словам продавца, уже осенью после частичной мобилизации покупателям стало не до покупок. Спрос упал, а предложение машин, наоборот, резко выросло.Кроме того, в декабре начался очередной этап девальвации рубля (с декабря 2022 года по сегодняшний день рубль ослабел почти на 25% по отношению к доллару), соответственно, машины стали дорожать, а авторынок затовариваться.Так, по данным «Дром.ру», в Бурятии сегодня выставлено на продажу 3,7 тыс. автомобилей марки «Тойота», тогда как летом прошлого года в среднем выставлялось не более 3,5 тыс. автомобилей.Сегодня средняя стоимость ввозимого автомобиля из Японии на рынке на Приречной - немного больше 1 млн рублей. За эту сумму покупатель может приобрести десятилетнюю Toyota Prius или 12-летнюю Toyota Wish без пробега.Продавцы отмечают, что покупатели Бурятии «слабо покупают, поскольку цены выросли».- В конце прошлого года все бросились закупать беспробежные автомобили на аукционах. Таможня смогла быстро все обработать, и пошел вал машин. Этим воспользовались, например, перевозчики, задрав цену перевозки машины до Улан-Удэ с Владивостока до 70 тыс. рублей, а до Тюмени - до 160 тысяч. Выросла и стоимость хранения машины на складе в Приморье - до 10 и даже 60 тыс. рублей в сутки. Естественно, что, учитывая рост курса доллара и евро и затраты на транспортировку, в январе-феврале дилеры взяли паузу и перестали завозить машины, - рассказывают торговцы рынка на Приречной.Как говорят продавцы, просадка по Бурятии с лихвой компенсируется ростом поставок «праворулек» на запад России. Сформированные в конце 2022 года в Бурятии запасы машин сегодня отгружаются в Восточную и Западную Сибирь. Подорожание сибиряков не волнует.- Стоимость новых китайских машин начинается с 2,3 млн рублей, а здесь сибирякам можно взять японский автомобиль без пробега по РФ на миллион дешевле, - говорят на авторынке на Приречной.Между тем одновременно в стране растут продажи китайских машин. Так, автомобилей марки Chery в феврале 2023 года продали в 2,2 раза больше, чем годом ранее. По итогам февраля в России было реализовано 6833 автомобиля Chery, сообщает Автостат.ру.Однако львиная доля продаж китайских автомобилей пришлась на Москву и другие крупные города западной части России. В остальной части страны спрос на китайские машины хоть и увеличился, но не так заметно. Покупателей останавливает то, что цены на новые машины выросли в полтора раза за год. А также многих беспокоит существенное снижение стоимости китайских машин после небольшого периода пользования (более низкая остаточная стоимость по сравнению с японскими брендами).Но если курс доллара и евро будет и дальше расти к рублю (что прогнозируется в 2023 году), то поклонникам японских автомобилей придется несладко. Ведь китайские концерны, пользуясь уходом западных автопроизводителей, по дешевке начинают прибирать к рукам остающиеся автосборочные производства и могут запустить на них свое производство. Тогда себестоимость автомобилей китайской сборки будет более низкой и населению придется пересаживаться на продукцию китайского автопрома.Так, в Санкт-Петербурге на базе бывшего завода Nissan планируется начать выпуск модифицированных моделей китайских автомобилей. Возможно, у россиян появится возможность завозить новые японские и западные «леворульные» автомобили (собираемые в Китае) по параллельному импорту по маршруту «Китай – Казахстан – Россия». Однако, учитывая усиливающийся санкционный режим, и этот канал поставок может столкнуться со сложностями. Таким образом, пока ничего не угрожает только традиционным поставкам «правого руля» с Японии в Бурятию через Владивосток. Кроме разве что растущих цен.Фото: «Номер один»