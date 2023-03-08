Общество 08.03.2023 в 09:00

Свинство в крови


Возмутительно: у жителей Бурятии отобрали неотъемлемое право вести себя как поросята
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Текст: Номер один
Свинство в крови

Представляете, запретили выкидывать мусор из окон авто! Нужно срочно обратиться в Конституционный суд и выступить с законодательной инициативой, официально разрешающей свинство. 

В июле прошлого года власти ввели административную ответственность за мусор, выброшенный из авто. Гражданам – 10 - 15 тыс. рублей, должностным и юридическим лицам – 20 - 50 тыс. рублей.

И вот первые плоды: прошел первый рейд по мусорящим водителям. Дальше-больше: находить и наказывать нарушителей будут при помощи дорожных видеокамер.

Вопрос: а что если у человека свинство в крови? Если его угнетает чистота и порядок и хочется развести мусор и грязь, чтобы чувствовать себя комфортно?

Предлагаем властям озаботиться этой проблемой и построить специальный свин-квартал, где желающие смогут превращать окружающую среду в большую, теплую, комфортную помойку. Можно будет водить туда иностранных туристов: вот, мол, какая в стране свобода – созданы условия для всех, даже для поросят в теле человека!

И остальным будет хорошо – может, в остальной части Улан-Удэ наконец-то станет чище.

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