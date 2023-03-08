Общество 08.03.2023 в 10:28

В Бурятии с перевала в Восточных Саянах эвакуировали двух травмированных туристок

Из-за отсутствия дорог в районе нахождения тургруппы для эвакуации из Иркутска  вылетал вертолет Ми-8
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В Бурятии с перевала в Восточных Саянах эвакуировали двух травмированных туристок
В Бурятии накануне днем от туристической группы в оперативную дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что при спуске с перевала «Горных духов» в Окинском районе две женщины получили травмы и далее самостоятельно передвигаться не могут.

Группа в составе 9 человек находилась на маршруте с 24 февраля в горной труднодоступной местности.

Для оказания помощи пострадавшим оперативно выдвинулись специалисты поисково-спасательной службы, сообщили в республиканском главке МЧС.

Из-за отсутствия дорог в районе нахождения туристической группы для эвакуации туристов из Иркутска  вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда.

В этот же день спасательные работы были завершены, пострадавшие благополучно доставлены в медицинские учреждения Иркутска.

Фото: 03.mchs.gov.ru
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