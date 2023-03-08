В Бурятии с перевала в Восточных Саянах эвакуировали двух травмированных туристок

В Бурятии накануне днем от туристической группы в оперативную дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что при спуске с перевала «Горных духов» в Окинском районе две женщины получили травмы и далее самостоятельно передвигаться не могут.Группа в составе 9 человек находилась на маршруте с 24 февраля в горной труднодоступной местности.Для оказания помощи пострадавшим оперативно выдвинулись специалисты поисково-спасательной службы, сообщили в республиканском главке МЧС.Из-за отсутствия дорог в районе нахождения туристической группы для эвакуации туристов из Иркутска вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда.В этот же день спасательные работы были завершены, пострадавшие благополучно доставлены в медицинские учреждения Иркутска.Фото: 03.mchs.gov.ru