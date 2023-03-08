Общество 08.03.2023 в 19:01

«Благодарим вас за вашу поддержку и заботу»

Женщинам Бурятии пришли поздравления из ДНР
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Текст: Номер один
«Благодарим вас за вашу поддержку и заботу»
Учителя и школьники Старобешевского района отправили женщинам Бурятии трогательное видеопоздравление накануне 8 марта, сообщает полпредство республики в Москве. Вот текст поздравления.

«Дорогие женщины и девушки Республики Бурятия!

От всего педагогического сообщества Старобешевского района и учащихся МБОУ «Старобешевская школа № 1» примите самые добрые поздравления в замечательный весенний праздник - Международный женский день 8 марта!

Во все времена женщина была и остаётся символом жизни, источником красоты и вдохновения. Ведь именно женщина умеет любить и быть рядом в трудную минуту, хранить тепло домашнего очага, терпеливо нести на своих плечах заботу о родных людях.

С недавних пор Республика Бурятия стала нашим хорошим и верным другом. Вы протянули нам руку помощи и помогаете преодолеть трудности. Бесконечно благодарим вас за вашу поддержку и заботу, проявленную к нам.

Желаем всей прекрасной женской половине весенних улыбок и цветов, любви и исполнения заветных желаний, мирного чистого неба!

С уважением, Старобешевский район ДНР»

Фото: Старобешевская школа № 1
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