Общество 08.03.2023 в 19:01
«Благодарим вас за вашу поддержку и заботу»
Женщинам Бурятии пришли поздравления из ДНР
Текст: Номер один
Учителя и школьники Старобешевского района отправили женщинам Бурятии трогательное видеопоздравление накануне 8 марта, сообщает полпредство республики в Москве. Вот текст поздравления.
«Дорогие женщины и девушки Республики Бурятия!
От всего педагогического сообщества Старобешевского района и учащихся МБОУ «Старобешевская школа № 1» примите самые добрые поздравления в замечательный весенний праздник - Международный женский день 8 марта!
Во все времена женщина была и остаётся символом жизни, источником красоты и вдохновения. Ведь именно женщина умеет любить и быть рядом в трудную минуту, хранить тепло домашнего очага, терпеливо нести на своих плечах заботу о родных людях.
С недавних пор Республика Бурятия стала нашим хорошим и верным другом. Вы протянули нам руку помощи и помогаете преодолеть трудности. Бесконечно благодарим вас за вашу поддержку и заботу, проявленную к нам.
Желаем всей прекрасной женской половине весенних улыбок и цветов, любви и исполнения заветных желаний, мирного чистого неба!
С уважением, Старобешевский район ДНР»
Фото: Старобешевская школа № 1
«Дорогие женщины и девушки Республики Бурятия!
От всего педагогического сообщества Старобешевского района и учащихся МБОУ «Старобешевская школа № 1» примите самые добрые поздравления в замечательный весенний праздник - Международный женский день 8 марта!
Во все времена женщина была и остаётся символом жизни, источником красоты и вдохновения. Ведь именно женщина умеет любить и быть рядом в трудную минуту, хранить тепло домашнего очага, терпеливо нести на своих плечах заботу о родных людях.
С недавних пор Республика Бурятия стала нашим хорошим и верным другом. Вы протянули нам руку помощи и помогаете преодолеть трудности. Бесконечно благодарим вас за вашу поддержку и заботу, проявленную к нам.
Желаем всей прекрасной женской половине весенних улыбок и цветов, любви и исполнения заветных желаний, мирного чистого неба!
С уважением, Старобешевский район ДНР»
Фото: Старобешевская школа № 1
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