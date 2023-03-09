Общество 09.03.2023 в 09:38

Житель Бурятии засудил магазин запчастей

С помощью Роспотребнадзора мужчина взыскал с магазина почти миллион рублей
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии засудил магазин запчастей
Гусиноозерский городской суд удовлетворил иск Роспотребнадзора Бурятии, поданный в интересах потребителя к магазину «Автозапчасти из Кореи» (г. Иркутск).

Как сообщили в ведомстве, поводом для обращения в суд стал факт неисполнения со стороны магазина заключенного с потребителем договора, предусматривающего обязанность закупить и передать заказчику детали для автомобиля. Стоимость товаров по договору составила 604 тысячи рублей.

Запчасти не были доставлены заказчику в указанные сроки. В связи с неисполнением договора, а также отказом вернуть уплаченную по договору сумму, потребитель обратился в Роспотребнадзор за помощью в защите его нарушенных прав.

Суд, рассмотрев иск, принял решение расторгнуть договор, а также взыскать с магазина в пользу потребителя 916 тысяч рублей. В эту сумму вошли стоимость оплаченных запчастей, неустойка, компенсация морального вреда и штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке.

Фото: «Номер один»
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