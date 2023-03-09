Общество 09.03.2023 в 10:24
Сергей Шойгу наградил волонтеров из Бурятии
Они удостоены медали «Участнику специальной военной операции»
Текст: Номер один
Волонтеры из Бурятии, работавшие в знаменитых буузных в Джанкое и Армянске награждены медалью «Участнику специальной военной операции». Приказ о награждении подписал министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили в московском представительстве республики.
Медалей удостоены: Юлия Бородина, Долгор Гончикдоржиева, Владимир Жамсаранов, Наталья Коробенкова, Элеонора Проскурина, Ольга Собашникова.
Как рассказывал «Номер один», каждый военнослужащий Бурятии с теплотой и благодарностью вспоминает юрту в Джанкое волонтеров на границе. А также - палатку в Крымске.
«Бурятия встречает всегда радушно. И даже там, так далеко от своего дома наши ребята могут поесть буузы, ощутить близость дома. И там это по-особенному ощущается. Тем, кто это делает, спасибо», - говорил военнослужащий-танкист с позывным Лапа после возвращения в Бурятию.
«Мы лепили буузы, мы пекли пирожки, блины, встречали ребят. Когда они приходят после боёв, после обстрелов, лица грязные, чёрные, они говорят: «Здесь можно помыться?». Пока они моются, мы быстро закидываем всю одежду в машинку, стираем. И пока всё стирается, переодеваем в новое. Всё время приходят посылки, там есть футболки, нижнее бельё, носки, всегда можно переодеть ребят в чистое. Если у них есть возможность отдохнуть, то они остаются на ночь. И снова возвращается защищать нас», - вспоминала Наталья Коробенкова.
Волонтеры на постоянной связи с правительством Бурятии, с представительством в Москве, ставшее родным для волонтеров. Здесь базируются те, кто навещает земляков-воинов в госпиталях.
«Еще одна частичка нашей Родины там, в столице. Где всегда ждут, помогут. В прошлый раз ребята прилетели в Москву, зашли в 5 утра в здание представительства, а там девчата уже стол накрыли, горячие буузы, бѳѳвы приготовили. Я смотрю на этих людей, и мне спокойно за нашу республику – с такими людьми всегда спокойно». Это уже волонтерское воспоминание о полпредстве.
Фото: полпредство Бурятии в Москве
Медалей удостоены: Юлия Бородина, Долгор Гончикдоржиева, Владимир Жамсаранов, Наталья Коробенкова, Элеонора Проскурина, Ольга Собашникова.
Как рассказывал «Номер один», каждый военнослужащий Бурятии с теплотой и благодарностью вспоминает юрту в Джанкое волонтеров на границе. А также - палатку в Крымске.
«Бурятия встречает всегда радушно. И даже там, так далеко от своего дома наши ребята могут поесть буузы, ощутить близость дома. И там это по-особенному ощущается. Тем, кто это делает, спасибо», - говорил военнослужащий-танкист с позывным Лапа после возвращения в Бурятию.
«Мы лепили буузы, мы пекли пирожки, блины, встречали ребят. Когда они приходят после боёв, после обстрелов, лица грязные, чёрные, они говорят: «Здесь можно помыться?». Пока они моются, мы быстро закидываем всю одежду в машинку, стираем. И пока всё стирается, переодеваем в новое. Всё время приходят посылки, там есть футболки, нижнее бельё, носки, всегда можно переодеть ребят в чистое. Если у них есть возможность отдохнуть, то они остаются на ночь. И снова возвращается защищать нас», - вспоминала Наталья Коробенкова.
Волонтеры на постоянной связи с правительством Бурятии, с представительством в Москве, ставшее родным для волонтеров. Здесь базируются те, кто навещает земляков-воинов в госпиталях.
«Еще одна частичка нашей Родины там, в столице. Где всегда ждут, помогут. В прошлый раз ребята прилетели в Москву, зашли в 5 утра в здание представительства, а там девчата уже стол накрыли, горячие буузы, бѳѳвы приготовили. Я смотрю на этих людей, и мне спокойно за нашу республику – с такими людьми всегда спокойно». Это уже волонтерское воспоминание о полпредстве.
Фото: полпредство Бурятии в Москве