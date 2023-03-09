Восточный военный округ встретил коллег из Монголии

В Восточном военном округе встретили военную делегацию Монголии, прибывшую для участия в планирующей конференции по подготовке совместного российско-монгольского учения «Селенга-2023», сообщили в пресс-службе ВВО.В ходе первого раунда консультаций, который проходит в Республике Бурятия, представители общевойскового объединения Восточного военного округа и командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Монголии планируют согласовать район проведения учения, количество сил и средств, привлекаемых к маневрам, а также организацию их материально-технического обеспечения.Начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев рассказал, что учение «Селенга-2023» проводится ежегодно. В ходе учения военнослужащие двух стран отрабатывают применение различных тактических приемов современного боя, а также ликвидацию условных незаконных вооруженных формирований.Фото: ВВО