Общество 09.03.2023 в 11:05

Восточный военный округ встретил коллег из Монголии

Началась подготовка совместного российско-монгольского учения «Селенга-2023»
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Текст: Номер один
Восточный военный округ встретил коллег из Монголии
В Восточном военном округе встретили военную делегацию Монголии, прибывшую для участия в планирующей конференции по подготовке совместного российско-монгольского учения «Селенга-2023», сообщили в пресс-службе ВВО.

В ходе первого раунда консультаций, который проходит в Республике Бурятия, представители общевойскового объединения Восточного военного округа и командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Монголии планируют согласовать район проведения учения, количество сил и средств, привлекаемых к маневрам, а также организацию их материально-технического обеспечения.

Начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев рассказал, что учение «Селенга-2023» проводится ежегодно. В ходе учения военнослужащие двух стран отрабатывают применение различных тактических приемов современного боя, а также ликвидацию условных незаконных вооруженных формирований.

Фото: ВВО
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