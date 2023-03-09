Мобилизованный житель Улан-Удэ высудил отсрочку от службы

В адрес Уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился житель Улан-Удэ. Мужчину мобилизовали, хотя он был включен в список работников банков, утвержденный Генштабом ВС РФ, на которых распространялась отсрочка от военной службы.Как сообщили в аппарате уполномоченного, Военный комиссариат Бурятии, получив списки от Генштаба, не предпринял никаких действий для предоставления отсрочки, а лишь рекомендовал обратиться в войсковую часть, где проходил службу военнослужащий. Войсковая часть проинформировала о том, что предоставление отсрочки от военной службы не входит в их полномочия.«Обращение горожанина о предоставлении отсрочки уполномоченный направил мэру Улан-Удэ – председателю призывной комиссии по мобилизации для рассмотрения и принятия мер по отмене решения о призыве. Параллельно мужчина подал иск с требованиями признать решение призывной комиссии о его мобилизации незаконным и исключить его из списков личного состава войсковой части. Уполномоченный данные исковые требования поддержал», - рассказали в аппарате омбудсмена.Суд иск горожанина удовлетворил. Военный комиссариат Бурятии и Министерство обороны РФ обязали принять меры по исключению мужчины из списков личного состава войсковой части.Фото: «Номер один»