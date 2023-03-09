Общество 09.03.2023 в 13:37

В Улан-Удэ ушел из жизни Вадим Бройко

Один из ведущих театральных художников Бурятии скончался 8 марта на 83 -м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ ушел из жизни Вадим Бройко
Выпускник Московского государственного института культуры проработал в сфере искусства республики более 50 лет. За эти годы он внес огромный вклад в развитие культурного пространства. В 1969 году он прибыл из Москвы по направлению Министерства культуры РСФСР и сразу был назначен главным художником в Бурятский государственный академический театр драмы имени Хоца Намсараева. В 1978 году Бройко В.М. получил назначение главным художником Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева и прослужил в этом статусе 40 лет.

Как главный художник Бройко В.М. оформил более семидесяти спектаклей, многие из которых были высоко отмечены зрителями России, МНР, Хакасии, Республики Марий Эл и нашей республики. Среди них нашумевшие, любимые зрителями в разные годы - «Медея» Эврипида «Разрыв-трава» И.Калашникова, «Кремлевские куранты» Н.Погодина, «Женщина с цветком и окнами на север» Э.Радзинского, «Семейный портрет с дензнаками» и «В ста шагах от праздника» С.Лобозерова и многие другие.

Автор сценографических решений и костюмов к более двумстам спектаклям театров Москвы, Иркутска, Абакана, Улан-Удэ; участник многочисленных художественных выставок в Москве, Ленинграде, Казани, Армении, Индии, Китае, Монголии, Франции: «Всероссийская выставка художников театра и кино в макете», Всероссийская выставка «Мы строим БАМ»; идейный вдохновитель, организатор и участник выставки театральных художников Бурятии ХХ в.- начала ХХI в., посвящённой 150-летию со дня рождения К.С. Станиславского.

В 1997 году за оригинальность образного пространственного решения сценография спектакля «Из Америки с любовью» по произведению Н.Матхановой была отмечена как лучшая. Роль главного художника была тогда велика в успешном проведении гастролей и осуществлении российско-американского проекта театра в США 1997-1998 гг.
Знаковый спектакль в судьбе художника и театра - «На дне» М.Горького. За сценографическое решение Вадим Бройко был номинирован на Госпремию России. Постановка была отмечена московской критикой на международном фестивале в Йошкар-Оле.

Вадим Михайлович Бройко, несмотря на преклонный возраст, оставался современным сценографом со своим мировоззрением, четко ощущающий требования времени, в котором решаются мировые, глобальные общечеловеческие проблемы. Примером тому служат последние его спектакли, созданные в тандеме с молодым режиссёром С.А. Левицким – «Фронтовичка» А. Батурина, «Анатэма. Посвящение кино» Л. Андреев, «Преступление и наказание» Ф. Достоевский.

Вадим Бройко принимал непосредственное участие при разработке проекта нового здания театра на ул.Терешковой, 9 «а», (размещение цехов: бутафорский, реквизиторский, столярная мастерская, декоративный и других). Освоение нового здания театра также проходило под его руководством и при его участии.

Будучи на заслуженном отдыхе, он не переставал жить жизнью Русского драматического театра, всегда интересовался премьерами и до последних дней переживал о его судьбе.

Министерство культуры Бурятии и коллектив Государственного русского драматического театра им. Н.А.Бестужева выражают искренние соболезнования родным и близким Вадима Михайловича Бройко, многочисленным поклонникам его таланта, всем неравнодушным к искусству театра людям.

Вадим Михайлович Бройко - заслуженный деятель искусств РСФСР, трижды лауреат Государственной премии Бурятии, кавалер ордена Дружбы, лауреат премии «Хрустальная роза» Виктора Розова, доцент, почетный профессор Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств, член Союза театральных деятелей и Союза художников России.

Фото: minkultrb.ru
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