Общество 09.03.2023 в 13:53
В Улан-Удэ вновь перенесли сроки перекрытия улицы Трубачеева
Движение по улице закроют в ночь с 17 на 18 марта
Текст: Константин Воронов
Срок перекрытия движения по улице Трубачеева в Улан-Удэ вновь перенесен. Как сообщили в Минтрансе Бурятии, улицу перекроют в ночь с 17 на 18 марта.
Напомним, перекрыть Трубачеева сначала планировали с 20 февраля, но по просьбе подрядчика этот срок сдвинули на 9 марта. Однако, судя по всему, и к этой дате подрядчик оказался не готов приступить к работам.
Как уже сообщалось, Трубачеева перекроют из-за строительства третьего моста через Уду. Подрядчикам необходимо перенести проходящие там инженерные коммуникации, а также организовать круговую развязку на пересечении Трубачеева, Ключевской и Сахьяновой. Планировалось, что движение по этим улицам будут перекрывать поэтапно: сначала перекроют Трубачеева, затем движение с Ключевской в сторону Сахьяновой, и с 1 мая - с Сахьяновой в сторону Ключевской. Таким образом, движение транспорта, в том числе трамваев на этом участке с 1 мая должны были полностью закрыть.
В Минтрансе ранее обещали, что работы на этом участке закончат до 1 июля. Однако в связи с переносом начала работ, вероятно, и сроки их окончания также будут сдвинуты.
Фото: Минтранс Бурятии
Напомним, перекрыть Трубачеева сначала планировали с 20 февраля, но по просьбе подрядчика этот срок сдвинули на 9 марта. Однако, судя по всему, и к этой дате подрядчик оказался не готов приступить к работам.
Как уже сообщалось, Трубачеева перекроют из-за строительства третьего моста через Уду. Подрядчикам необходимо перенести проходящие там инженерные коммуникации, а также организовать круговую развязку на пересечении Трубачеева, Ключевской и Сахьяновой. Планировалось, что движение по этим улицам будут перекрывать поэтапно: сначала перекроют Трубачеева, затем движение с Ключевской в сторону Сахьяновой, и с 1 мая - с Сахьяновой в сторону Ключевской. Таким образом, движение транспорта, в том числе трамваев на этом участке с 1 мая должны были полностью закрыть.
В Минтрансе ранее обещали, что работы на этом участке закончат до 1 июля. Однако в связи с переносом начала работ, вероятно, и сроки их окончания также будут сдвинуты.
Фото: Минтранс Бурятии
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