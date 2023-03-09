Общество 09.03.2023 в 16:34

«Байкальская миля 2023» посвящена отечественным автомобилям

С 7 марта проходят квалификационные, тренировочные, хронометрируемые парные и одиночные заезды
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Текст: Номер один
«Байкальская миля 2023» посвящена отечественным автомобилям
Торжественное открытие пятого юбилейного международного фестиваля скорости «Байкальская миля 2023» (6+) состоится в субботу 11 марта в поселке Максимиха в Бурятии. На льду озера Байкал собрались мотоциклисты, автомобилисты, владельцы уникальной техники и другие многочисленные энтузиасты скорости, сообщили в правительстве республики.

Пятый юбилейный фестиваль скорости проходит на Байкале с 7 по 11 марта. В эти дни проходят квалификационные, тренировочные, хронометрируемые парные и одиночные заезды.

Церемония торжественного открытия юбилейного Фестиваля скорости состоится 11 марта. Тогда же состоится и основная программа для зрителей «Байкальской мили 2023» — парад пилотов и представление всех участников фестиваля.

Титульным партнером мероприятия в этом году является лидер российского автопрома АО «АВТОВАЗ». Это стало одной из главных причин, побудивших организаторов посвятить юбилейный фестиваль скорости отечественным автомобилям. Легендарная марка LADA планирует представить на льду Байкала свои спортивные новинки, подробности о которых будут раскрыты непосредственно перед стартом фестиваля. Среди участников «Байкальской мили 2023» – титулованные пилоты заводской гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Владимир Шешенин и Кирилл Ладыгин.

На лед выйдут около  70 единиц гоночной техники, представляющих самые разные гоночные дисциплины. Отечественную автотехнику представят также и участники на автомобилях таких крупнейших российских автопроизводителей, как ПАО «ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «ВОЛГАБАС» (Автобус 1000) и других.

Партнерскую поддержку по экологической безопасности «Байкальской миле 2023» оказывают Росзаповедцентр минприроды России, Федеральное агентство по рыболовству и крупнейший в стране волонтерский экологический проект «Вода России». Эко-контроль является важной частью проведения «Байкальской мили» и на самом мероприятии всегда дежурит эко-патруль. Каждый год к фестивалю присоединяется все больше участников, использующих экологически чистые виды топлива. 12 марта при поддержке Росзаповедцентра и «Воды России» на месте проведения Фестиваля пройдет традиционный эко-день по уборке территории, в ходе которого все желающие смогут внести свой вклад в сохранение чистоты Байкала.

Фото: baikal.milerace.ru
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автогонки лед Байкал

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с 8 по 14 марта

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