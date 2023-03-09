Общество 09.03.2023 в 16:52

В Бурятии у 62-летней жительницы обнаружили третью почку

В Закаменском районе на новом оборудовании выявили редкую аномалию
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии у 62-летней жительницы обнаружили третью почку

На ультразвуковом исследовании у 62-летней женщины выявили врожденную аномалию количества почек. У пациентки обнаружена третья, добавочная почка. Случай зафиксировали в Закаменской центральной районной больнице.

По словам врача фтизиатра, по совместительству врача ультразвуковой диагностики Закаменской ЦРБ Даримы Бандеевой, подобный случай в ее практике уникален.

«Я впервые увидела третью, добавочную почку. Это очень редкая аномалия, можно сказать "экзотика". При выявлении я сначала подумала, что она сросшаяся, но при тщательном осмотре всё-таки разглядела, что почки вполне самостоятельные органы с собственным кровоснабжением», 

 - рассказала врач.
Ранее женщина ни разу не обследовалась, о своём диагнозе и не знала. Клинически никаких жалоб не предъявляет, чувствует себя хорошо. Пациентке рекомендовано пройти компьютерную томографию.

«Аномалия обнаружилась при обследовании пациентки на новом УЗИ-аппарате экспертного класса. Данное оборудование поступило в Закаменская центральную районную больницу благодаря Федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» Национального проекта «Здравоохранение». Медики проводят на новом аппарате также и выездные обследования»,

- отметили в региональном минздраве.

Фото: минздрав РБ

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