В Бурятии у 62-летней жительницы обнаружили третью почку

На ультразвуковом исследовании у 62-летней женщины выявили врожденную аномалию количества почек. У пациентки обнаружена третья, добавочная почка. Случай зафиксировали в Закаменской центральной районной больнице.

По словам врача фтизиатра, по совместительству врача ультразвуковой диагностики Закаменской ЦРБ Даримы Бандеевой, подобный случай в ее практике уникален.

«Я впервые увидела третью, добавочную почку. Это очень редкая аномалия, можно сказать "экзотика". При выявлении я сначала подумала, что она сросшаяся, но при тщательном осмотре всё-таки разглядела, что почки вполне самостоятельные органы с собственным кровоснабжением»,

- рассказала врач.



Ранее женщина ни разу не обследовалась, о своём диагнозе и не знала. Клинически никаких жалоб не предъявляет, чувствует себя хорошо. Пациентке рекомендовано пройти компьютерную томографию.

«Аномалия обнаружилась при обследовании пациентки на новом УЗИ-аппарате экспертного класса. Данное оборудование поступило в Закаменская центральную районную больницу благодаря Федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» Национального проекта «Здравоохранение». Медики проводят на новом аппарате также и выездные обследования»,

- отметили в региональном минздраве.



Фото: минздрав РБ