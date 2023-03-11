Семья из Улан-Удэ оказалась в заложниках у своего дома

Четыре года назад пенсионер решил сделать ремонт и передать жилье своему сыну в наследство, как когда-то сделал его отец. Тогда и выяснилось, что дом - объект культурного наследия регионального значения, а потому менять что-либо в его облике без согласования запрещено. Да и проводить работы такого рода имеют право только лицензированные организации.





- В настоящее время на территории Улан-Удэ осуществляется расселение жильцов аварийных домов в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года». Срок реализации действующей программы – 2019 - 2023 годы, таким образом расселение многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017, будет осуществляться после ее завершения, - сообщают в администрации столицы Бурятии.





По ее словам, проблема актуальна не только для Бурятии. В такой же неразрешимой ситуации находятся и другие регионы. Здания с каждым годом все больше и больше ветшают, и люди нередко покидают их, потому как жить там становится невозможно. Дом с громким статусом объекта культурного наследия представляет собой просто-напросто «заброшку», которая явно не украшает облик города.





- Во многих городах распространена практика приватизации домов за условный рубль при обязательстве инвестора в соответствии с проектом восстановить дом в его историческом виде. У нас такой пример пока всего один – это ресторан по улице Соборной. Вместе с тем осуществить это возможно лишь с нежилой недвижимостью. По жилым домам ситуация намного сложнее. Если дом внесен в федеральный реестр памятников архитектуры и требует больших затрат на реконструкцию, такой дом рискует по какой-то причине сгореть, - поделился мыслями Сергей Бурдиков.





В историческом центре Улан-Удэ по улице Набережной стоит дом, построенный в 19 веке. Он представляет собой одноэтажное деревянное полуразвалившееся здание. Хозяева собирались провести ремонт, но дом оказался памятником и делать что-либо людям запретили. Две семьи вынуждены были съехать, потому что жить в доме-памятнике стало невыносимо.Культурный комплекс «Усадьба зажиточного горожанина» расположен по улице Набережной. В двухэтажном доме с мезонином проживал верхнеудинский купец Абрам Давыдович Рейфович. В одноэтажном доме напротив расселилась его прислуга. Именно отсюда в 1905 году выпускалась газета «Верхнеудинский листок».Сейчас в одноэтажном доме для прислуги проживают две семьи. Точнее, проживали – людям пришлось съехать три года назад, потому что находиться в ужасных условиях стало невыносимо.- Дому больше 100 лет. Туалет давно сгнил. Угол просел, в стенах дыры, все прогнило. Печь развалилась. Бревна в стенах рассыпались, покосилась крыша. Фундамента нет, венцы сгнили, зимой в помещениях вода замерзает в ведре. В этих условиях жить нельзя, - говорит один из собственников дома Гарма Мижиддоржиев.- Я не имею права сам что-либо делать в доме, все работы должны проводиться под контролем министерства культуры и специализированных организаций. Это же халупа, какой памятник? Проще это снести и построить что-то новое под старину. Основная ценность – это дом с мезонином, который напротив, - рассказывает пенсионер.Горожанин, поняв, что дом отремонтировать не получится, решил обратиться за помощью в мэрию – у чиновников он попросил предоставить ему другое жилое помещение или выплатить денежную компенсацию.В администрации Гарме Ринчиновичу сообщили о том, что в декабре прошлого года межведомственная комиссия признала дом аварийным, но снести его или сделать капремонт нельзя, дом нужно реставрировать.К удивлению пенсионера, реставрацию дома он, как собственник, должен оплатить самостоятельно. Сначала ему нужно обратиться в специализированную организацию для разработки проектно-сметной документации на реставрацию, а потом заняться ремонтом под строгим контролем комитета государственной охраны объектов культурного наследия.У горожанина есть еще один вариант – дождаться расселения из аварийного дома, когда государство предоставит ему другое жилье. Однако ждать придется как минимум несколько лет.Теоретически мужчина мог бы подать в суд на мэрию с требованием обеспечить его новым жильем во внеочередном порядке, чтобы не ждать начала действия новой программы. Так поступают многие горожане, которые не могут дождаться новых квартир годами. Однако, чтобы получить бесплатное жилье через суд, гражданин должен быть официально признан малоимущим. Гарма Ринчинович малоимущим не является. Однако денег на ремонт своего дома-памятника у него тоже нет.Исключить дом из реестра объектов культурного наследия, чтобы его можно было самостоятельно отремонтировать – задача также невыполнимая. Чтобы исключить объект из реестра, нужно провести историко-культурную экспертизу. Экспертизу должны провести аттестованные Министерством культуры РФ эксперты. Затем экспертиза направляется в Минкульт РФ для принятия решения об исключении или неисключении данного объекта из реестра.Однако, как показывает практика, которая сложилась по всей России, Минкультуры России исключает здание из реестра только если объект физически утрачен, если же он существует, разрешение на исключение из реестра не дается.Ситуация, в которой оказался пенсионер с Набережной и десятки других горожан, проживающих в домах-памятниках, стала темой для рабочего совещании в республиканском ОНФ.- Граждане становятся заложниками ситуации, когда жилые дома, внесенные в реестр объектов культурного значения федерального или республиканского уровня, не подлежат ни капремонту, ни сносу, а принять участие в федеральных и республиканских программах по переселению граждане не могут, - обозначила проблему председатель регионального исполкома ОНФ Юлия Ким.Сергей Бурдиков отметил, что многие аварийные дома в центре города, считающиеся памятниками архитектуры, на взгляд горожан, таковой ценности не несут, а средства, требующиеся на их ремонт, для собственников совершенно неподъемные. Вместе с тем, по словам депутата, в Улан-Удэ есть очень красивые дома деревянного зодчества, которые нуждаются в ремонте. В качестве примера депутат привел дом на улице Революции, 56, где ранее размещался фонд «Здоровье Бурятии». Это здание является точной копией старого Верхнеудинского вокзала. Стоимость реконструкции этого дома составляет 120 млн рублей. Всего в городе насчитывается свыше 70 зданий, имеющих историческую ценность.Депутат считает, что выходом из непростой ситуации могла бы стать приватизация домов за небольшую стоимость.Однако толпы из предпринимателей, желающих вложиться в ремонт памятников архитектуры, не наблюдается. Бизнесменам гораздо проще приобрести современное здание со всеми удобствами либо построить его с нуля.Пока же в Улан-Удэ восстановление старинных деревянных домов волнует только небольшую группу простых горожан – волонтеров, которые несколько лет назад объединились в группу «Старый город». На протяжении трех лет по этому проекту команда выигрывает гранты президента России. За это время они отреставрировали 21 дом в Улан-Удэ. В этом году волонтеры планируют восстановить старинную арку возле дома по улице Свердлова, 10, а также частично отремонтировать фасад самого дома.Один из способов сохранить старинные здания – демонтировать их и перенести в Этнографический музей народов Забайкалья. Но здесь тоже имеется масса сложностей.Однако, как пояснил зампред комитета правительства Бурятии по охране объектов культурного наследия Павел Вершинин, осуществить перенос объектов непросто.- Чтобы изъять объект из исторической среды, нужно доказать угрозу его существованию в том месте, где оно находится. Разрешение нужно получать в Минкультуры РФ, - пояснил чиновник.Комитет по охране объектов культурного наследия ежегодно подает заявки на участие в федеральной целевой программе по восстановлению исторических объектов, но безуспешно. По словам Вершинина, предварительно одобрена реставрация Троицкого собора в Кяхте и Анинского дацана в Хоринском районе.Что касается дома Гармы Мижиддоржиева, он, как и еще четыре дома в историческом центре Улан-Удэ, будет включен в программу по расселению граждан из аварийного жилого фонда, а старые здания отремонтируют. Ремонт, правда, будет только тогда, когда на него найдутся деньги.Эксперты сошлись во мнении, что историческая застройка Улан-Удэ формирует определенную архитектурную среду, создает исторический колорит, влияющий на привлекательность города для туристов. Это касается даже тех домов, которые имеют не слишком хороший внешний вид или спорную архитектурную ценность – они создают «объем», воссоздающий исторический дух старого Верхнеудинска. Поэтому вопрос их сохранения и восстановления очень актуален.- Улан-Удэ повезло в том, что сохранился исторический центр. Нужна федеральная программа по сохранению домов и упрощению процедуры капитального ремонта. Сейчас в дома, которые являются объектами культурного наследия, практически невозможно провести, например, воду и теплоснабжение, - отметил Павел Вершинин.Однозначного решения в этой проблеме, как видно, пока нет. Собственники старинных зданий сталкиваются с запретами и ограничениями по всей России. Необходимо найти золотую середину: сохранять уникальные памятники архитектуры и делать все, чтобы жильцы не были их заложниками.Фото: «Номер один»