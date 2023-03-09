Общество 09.03.2023 в 17:36
В Улан-Удэ горожанка подарила себе на 8 марта уголовное дело
Оно возбуждено в отношении 40-летней безработной за попытку кражи парфюмерии и косметики из магазина
Текст: Номер один
В Улан-Удэ днем 8 марта в отдел полиции по Железнодорожному району поступила информация о попытке кражи в парфюмерном магазине. Сорокалетняя посетительница взяла с витрины и сложила в дамскую сумку четыре флакона женской туалетной воды, декоративную и уходовую косметику, после чего направилась к выходу.
Однако уйти женщине не удалось: сработали антикражные датчики, и она вынуждена была предъявить содержимое сумки охране. В случае доведения до конца противоправных действий причиненный торговой точке ущерб составил бы 30 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Работники магазина известили о происшедшем в полицию, затем передали злоумышленницу прибывшим сотрудникам патрульно-постовой службы.
Подозреваемая пояснила, что похитила парфюмерию и косметику для собственного пользования. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело. Ведется дознание.
Фото: unsplash.com
Однако уйти женщине не удалось: сработали антикражные датчики, и она вынуждена была предъявить содержимое сумки охране. В случае доведения до конца противоправных действий причиненный торговой точке ущерб составил бы 30 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Работники магазина известили о происшедшем в полицию, затем передали злоумышленницу прибывшим сотрудникам патрульно-постовой службы.
Подозреваемая пояснила, что похитила парфюмерию и косметику для собственного пользования. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело. Ведется дознание.
Фото: unsplash.com
Тегипреступность кража задержание