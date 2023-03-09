Общество 09.03.2023 в 18:00

Волонтеры из Бурятии изготовили фиксаторы для жгутов

Жители республики изготовили 100 фиксаторов

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Текст: "Номер один"
Волонтеры из Бурятии изготовили фиксаторы для жгутов

Фиксатор Руднева предназначен для фиксации жгута Альфа, которым снабжены многие аптечки бойцов на спецоперации.

- Основной недостаток жгута «Альфа» - его недостаточная длина, зачастую не позволяющая нормально наложить жгут на бедро, а «замыкатель Руднева» решает эту проблему, но он не поставляется в комплекте с жгутом, - пишет в своем телеграм-канале волонтер, заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Денис Леонов.

Денис Леонов выражает благодарность трудолюбивым волонтерам республики, а также сообщает о том, что умельцы готовы передать техническую документацию для изготовления «замыкателей Руднева» другим энтузиастам, у кого есть возможность их делать.

 

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ЗУРХАЙ
с 8 по 14 марта

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