Волонтеры из Бурятии изготовили фиксаторы для жгутов

Фиксатор Руднева предназначен для фиксации жгута Альфа, которым снабжены многие аптечки бойцов на спецоперации.

- Основной недостаток жгута «Альфа» - его недостаточная длина, зачастую не позволяющая нормально наложить жгут на бедро, а «замыкатель Руднева» решает эту проблему, но он не поставляется в комплекте с жгутом, - пишет в своем телеграм-канале волонтер, заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Денис Леонов.

Денис Леонов выражает благодарность трудолюбивым волонтерам республики, а также сообщает о том, что умельцы готовы передать техническую документацию для изготовления «замыкателей Руднева» другим энтузиастам, у кого есть возможность их делать.