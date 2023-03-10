Общество 10.03.2023 в 10:56

В Бурятии в этом году капитально отремонтируют 17 школ

4 школы отремонтируют в Улан-Удэ, еще 13 – в районах республики
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии в этом году капитально отремонтируют 17 школ
Районы Бурятии и Улан-Удэ получат средства на капитальный ремонт школ в рамках госпрограммы «Модернизация школьных систем образования». Распоряжение о распределении субсидии 16 районным и 1 государственной школе подписал глава республики Алексей Цыденов.

- Продолжаем у нас в Бурятии капремонт школ по федеральной госпрограмме «Модернизация школьных систем образования», запущенной в январе прошлого года. Утвердили перечень школ на этот год – всего будет отремонтировано 17 школ в районах республики и городе Улан-Удэ, - сообщил в личных соцсетях Алексей Цыденов.

В этом году капитальный ремонт будет проведен в Верхнесаянтуйской санаторной школе-интернате и Селенгинской школе в Тарбагатайском районе. В Тункинском районе будет отремонтирована школа в поселке Монды, в Кижингинском районе школы в селах Михайловка и Улзытэ, в Иволгинском районе – школа в селах Ошурково и Кокорино, в Селенгинском районе - Иройская СОШ в улусе Ташир, в Мухоршибирском районе – Кусотинская школа в улусе Кусота, школы №5 и №4 в городе Закаменск, Выдринская школа в Кабанском районе и школа в селе Уро Баргузинского района. В Улан-Удэ капитально отремонтируют школы №25, 37, 52 и 13.

Как отметил глава Бурятии, за прошедший год капремонт произведен в 55 образовательных учреждениях. Обширная госпрограмма включает не только капремонт школ, школьных столовых и пищеблоков, но и обновление школьной инфраструктуры: оснащение классов новой мебелью, спортинвентарем. Всего в Бурятии в рамках федеральной госпрограммы «Модернизация школьных систем образования» запланировано к ремонту более 240 школ.

Фото: «Номер один»
Теги
школа ремонт

Все новости

Депутат Хурала Бурятии взял под опеку семью погибшего военного
10.03.2023 в 11:37
Еравна собрала более 3,6 млн рублей для военнослужащих-земляков
10.03.2023 в 11:35
В Бурятии таможня мзду не берет
10.03.2023 в 11:22
В Бурятии в этом году капитально отремонтируют 17 школ
10.03.2023 в 10:56
В районе Бурятии наказали лесозаготовщиков за взятку
10.03.2023 в 10:56
Глава Забайкалья навестил пострадавших от взрыва газа
10.03.2023 в 10:34
Два человека погибли в столкновении фуры и автомобиля скорой помощи в Бурятии
10.03.2023 в 10:18
В Улан-Удэ транспортные полицейские наказали двух авиапассажиров
10.03.2023 в 10:02
Мобилизованный житель Бурятии пропал без вести
10.03.2023 в 09:59
Ремонт в квартире за счет управляющей организации
10.03.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 марта

Читайте также
Депутат Хурала Бурятии взял под опеку семью погибшего военного
«Мужское плечо нужно каждому ребенку», считает депутат Иннокентий Вахрамеев
10.03.2023 в 11:37
Еравна собрала более 3,6 млн рублей для военнослужащих-земляков
Благотворительный марафон состоялся в театре оперы и балета
10.03.2023 в 11:35
В Бурятии таможня мзду не берет
Пытавшегося стать взяткодателем новоявленного «Абдуллу» будут судить
10.03.2023 в 11:22
В районе Бурятии наказали лесозаготовщиков за взятку
Гендиректор получил 100 тысяч рублей за невыполненные работы
10.03.2023 в 10:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru