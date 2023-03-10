В Бурятии в этом году капитально отремонтируют 17 школ

Районы Бурятии и Улан-Удэ получат средства на капитальный ремонт школ в рамках госпрограммы «Модернизация школьных систем образования». Распоряжение о распределении субсидии 16 районным и 1 государственной школе подписал глава республики Алексей Цыденов.- Продолжаем у нас в Бурятии капремонт школ по федеральной госпрограмме «Модернизация школьных систем образования», запущенной в январе прошлого года. Утвердили перечень школ на этот год – всего будет отремонтировано 17 школ в районах республики и городе Улан-Удэ, - сообщил в личных соцсетях Алексей Цыденов.В этом году капитальный ремонт будет проведен в Верхнесаянтуйской санаторной школе-интернате и Селенгинской школе в Тарбагатайском районе. В Тункинском районе будет отремонтирована школа в поселке Монды, в Кижингинском районе школы в селах Михайловка и Улзытэ, в Иволгинском районе – школа в селах Ошурково и Кокорино, в Селенгинском районе - Иройская СОШ в улусе Ташир, в Мухоршибирском районе – Кусотинская школа в улусе Кусота, школы №5 и №4 в городе Закаменск, Выдринская школа в Кабанском районе и школа в селе Уро Баргузинского района. В Улан-Удэ капитально отремонтируют школы №25, 37, 52 и 13.Как отметил глава Бурятии, за прошедший год капремонт произведен в 55 образовательных учреждениях. Обширная госпрограмма включает не только капремонт школ, школьных столовых и пищеблоков, но и обновление школьной инфраструктуры: оснащение классов новой мебелью, спортинвентарем. Всего в Бурятии в рамках федеральной госпрограммы «Модернизация школьных систем образования» запланировано к ремонту более 240 школ.Фото: «Номер один»