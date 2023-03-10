Депутат Хурала Бурятии взял под опеку семью погибшего военного

Депутат Хурала Бурятии Иннокентий Вахрамеев одним из первых присоединился к социальному проекту «Брат отца», старт которого анонсировал на днях глава Бурятии Алексей Цыденов.Под свою опеку супруги Вахрамеевы взяли Татьяну и маленького Максима. Супруг Татьяны погиб в прошлом году на специальной военной операции, с честью и мужеством выполняя свой воинский долг.«Еще в декабре, поздравляя семьи с новогодними праздниками, я увидел, что ребятишки по-иному реагируют, тянутся к мужчинам. Когда увидел пример главы Бурятии Алексея Самбуевича, у меня появилась мысль, что, действительно, будет правильно сделать такой шаг, чтобы мы взяли шефство и оказывали любую поддержку. Хочется, чтобы помощь была не формальная, а нужная, конкретная, чтобы наше семейное тепло распространялось и на семью Татьяны. Понимаю, что это очень ответственно, но мужское плечо нужно каждому ребенку. Будем дружить семьями, общаться, вместе выезжать куда-то. Конечно, я не смогу заменить погибшего, но постараюсь быть опорой и поддержкой для Татьяны и Максима», - рассказал Иннокентий Вахрамеев.Супруга депутата и его 11-летняя дочь с самого начала поддержали идею своего мужа и папы.«Когда мы познакомились с Татьяной, выяснилось, что мы практически одногодки, работаем в одной сфере, есть много общих интересов. Считаю, что мой муж сделал правильный шаг, я всецело его поддерживаю», - рассказала супруга Иннокентия Вахрамеева.Татьяна отмечает, что мужская помощь нужна любой семье.«В любом случае помощь нужная, даже лекарства привезти ребенку, когда он болеет. Либо была у меня ситуация, я выхожу, а у машины колесо спущено или аккумулятор сел. У меня, конечно, есть родственники, но было пару раз, что никого рядом не оказалось. Я думаю, что примеру главы республики Алексея Цыденова и Иннокентия Иосифовича последуют другие представители власти, оформят шефство над семьями, которым нужна такая помощь», - рассказала женщина.Отметим, что Иннокентий Вахрамеев с самого начала специальной военной операции оказывает помощь военнослужащим 11-й ОДШБ. Весной 2022 года он побывал в зоне проведения СВО, лично увез туда гуманитарную помощь. Осенью депутат передал для пользования военным автомобиль «УАЗ», а также организовал курсы стрелковой подготовки.Фото: Хурал Бурятии