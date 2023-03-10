Общество 10.03.2023 в 12:32

Месячник «Внимание, переезд!» стартовал на ВСЖД

Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проведут рейды на переездах
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Текст: Номер один
Месячник «Внимание, переезд!» стартовал на ВСЖД
Профилактический месячник «Внимание, переезд!» стартовал на Восточно-Сибирской магистрали. Акция проходит с целью снизить количество ДТП в местах пересечения автомобильной и железной дорог, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В рамках месячника железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проведут рейды на переездах.

Восточно-Сибирская железная дорога придает большое значение безопасности движения и улучшению технического состояния переездов. Только в 2023 году на капитальный и текущий ремонт выделено более 50 млн рублей.

Несмотря на это, нарушения со стороны автомобилистов фиксируются железнодорожниками регулярно. С начала года в границах магистрали уже выявлено более ста фактов несоблюдения правил проезда через переезды, произошло два ДТП. В отношении водителей приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение удостоверений на право управления транспортным средством.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает граждан неукоснительно следовать правилам дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного вождения являются внимательность и осторожность.

Фото: ВСЖД
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