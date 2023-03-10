Три вуза Бурятии участвуют в допотборе проекта «Приоритет 2030. Дальний Восток»

Бурятский государственный университет (БГУ), Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) и Восточно-Сибирский государственный институт культуры (ВСГИК) вошли в число 15 вузов ДФО, вошедших в дополнительный конкурсный отбор региональных университетов для участия в дальневосточном треке программы «Приоритет 2030», сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).Их проекты развития в настоящее время оценивает подкомиссия. В ее состав входят представители минобрнауки, минвостокразвития РФ и КРДВ, а также губернаторы регионов, ректоры, руководители крупных компаний и госкорпораций. На основании этой оценки комиссия минобрнауки России подведет итоги и определит победителей. Университеты, подготовившие наиболее актуальные и значимые для регионов Дальнего Востока программы развития, получат финансовую поддержку на их реализацию.И.о. первого заместителя генерального директора КРДВ Гасан Гасанбалаев отметил, что участниками нового потока дальневосточного «Приоритета» стали известные региональные университеты. В ДФО задача развития высшей школы решается комплексно: на государственном уровне вузам оказывается поддержка в рамках программы «Приоритет 2030. Дальний Восток», одобрены и вступили в стадию реализации планы строительства кампусов мирового уровня в Хабаровске, Южно-Сахалинске и других городах, идет работа по отраслевым направлениям – на территории округа формируется центр опережающей подготовки специалистов для добывающей отрасли.«Сегодня сильный университет на территории региона становится центром экономических и социальных преобразований. Это база, на которой будут созданы профессионалы нового поколения – те, кто будут двигать вперед дальневосточную науку, экономику, важные общественные процессы. Задача институтов развития в рамках конкурсного отбора вузов – выявить максимально ценные программы университетов, экспертно сопровождать их реализацию, стать связующим звеном между высшей школой и реальным сектором экономики, улучшить их взаимодействие. Внимательно рассматриваем заявки вузов и соотносим их с общими векторами развития региона. Реализация программы «Приоритет 2030. Дальний Восток» даст импульс системному развитию университетов Дальнего Востока, привлечению новых научно-педагогических кадров, повысит привлекательность вузов для абитуриентов, в том числе из других стран и регионов России», - отметил Гасан Гасанбалаев.Программа «Приоритет-2030» стартовала в России в 2021 году по нацпроекту «Наука и университеты». Ожидается, что в результате реализации проекта к 2030 году в России будет сформировано более 100 прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Цель региональной программы «Приоритет 2030. Дальний Восток» - обеспечить трансформацию университетов ДФО, повысить доступность качественного высшего образования, способствовать трудоустройству выпускников, содействовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Университеты, получившие государственную поддержку, смогут выйти на новый уровень и стать не только значимыми образовательными, но и научно-технологическими центрами Дальнего Востока. Плановый срок реализации программы - 10 лет.Фото: pixabay.com