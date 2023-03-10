В Бурятии резко подорожали корма для животных

По данным Росстата, за год средняя потребительская цена сухого корма для животных в России выросла на треть. В Бурятии цены выросли еще выше по причине высоких транспортных расходов и проблем с логистикой.Рост цен произошел по большей части в 2022 году на фоне ухода ряда западных компаний с российского рынка из-за санкций. При этом некоторые эксперты сообщили РБК, что в ноябре и декабре 2022 года импортные корма подорожали от 30 до 70%, а российские – от 15 до 30%. В частности, такая ситуация сложилась из-за роста цен на сырье, энергоносители и упаковку. Так, прекращена поставка кормов Friskies, Gourmet, Cat Chow, Dog Chow и Darling Dog. При этом отмечается, что с России остались марки Purina One, Purina One Dog, Felix и Proplan и др.Как рассказала Лилия Тасканова, председатель республиканского кинологического клуба «Сириус» (представитель Российской кинологической ассоциации), владельцы собак ощутили быстрый рост стоимости кормов еще весной, однако дефицита качественных кормов не наблюдается.- Сейчас в регионах много кормов российского производства на рынке. Около 20% собаководов заказывают корма на маркетплейсах, пользуясь акциями, - говорит она. - Иногда дешевле выходит, но многие говорят, что порой приходят подделки. И гранулы не такие или животные просто не едят корм.Между тем не всем любителям собак удается обеспечить своих питомцев дорожающим кормом. Особенно сложно приходится пенсионерам, которые вынуждены переводить своих питомцев на обычную еду со своего стола.- Перевод на несбалансированную обычную еду приводит к росту болезней желудочно-кишечного тракта и образованию камней в желчном и мочевыводящих путях, - говорит Лилия Тасканова.При этом отмечается, что «сбалансированным» кормом считается продукция дорогого сегмента кормов.Между тем владельцы частных ветеринарных клиник в Улан-Удэ отмечают все более частые случаи ожирения собак и кошек. Владельцы нередко перекармливают своих питомцев, что приводит к лишнему весу, панкреатитам и более раннему уходу из жизни.Фото: pixabay.com