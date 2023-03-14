Личная медицинская книжка
Вопрос: «Где в городе можно оформить личную медицинскую книжку?»
Арина В., г. Улан-Удэ
Личная медицинская книжка – документ строгой отчетности, предназначенный для внесения результатов предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров, вакцинации, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников отдельных профессий, производств, организаций.
Личные медицинские книжки оформляются на бланках, защищенных полиграфической продукцией уровня "В" и свободной продаже не подлежат.
Оформление, выдачу и учет личных медицинских книжек осуществляют Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия и его филиалы в районах. Личная медицинская книжка подлежит голографированию и должна иметь печать Центра.
Для оформления личной медицинской книжки необходимо:
- паспорт;
- одну фотографию 3х4;
- заполнить заявку на бланке установленного образца;
- квитанцию об оплате в сумме 300 руб.
Все документы представляются лично заявителем или представителем работодателя
Оформление личной медицинской книжки включает в себя:
- внесение паспортных данных и данных о месте работы владельца;
- присвоение кода региона (регистрационного номера);
- вклеивание фотографии владельца,
- заверение ее печатью Центра или его филиала, «Для личных медицинских книжек» и круглой голограммой.
Важно знать, что оформлять книжку нужно только в организациях, уполномоченных Роспотребнадзором. Владельцу поддельной книжки может грозить уголовная ответственность.