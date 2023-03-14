Вопрос: «Где в городе можно оформить личную медицинскую книжку?»

Арина В., г. Улан-Удэ

Личная медицинская книжка – документ строгой отчетности, предназначенный для внесения результатов предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров, вакцинации, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников отдельных профессий, производств, организаций.

Личные медицинские книжки оформляются на бланках, защищенных полиграфической продукцией уровня "В" и свободной продаже не подлежат.

Оформление, выдачу и учет личных медицинских книжек осуществляют Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия и его филиалы в районах. Личная медицинская книжка подлежит голографированию и должна иметь печать Центра.

Для оформления личной медицинской книжки необходимо:

- паспорт;

- одну фотографию 3х4;

- заполнить заявку на бланке установленного образца;

- квитанцию об оплате в сумме 300 руб.

Все документы представляются лично заявителем или представителем работодателя

Оформление личной медицинской книжки включает в себя:

- внесение паспортных данных и данных о месте работы владельца;

- присвоение кода региона (регистрационного номера);

- вклеивание фотографии владельца,

- заверение ее печатью Центра или его филиала, «Для личных медицинских книжек» и круглой голограммой.

Важно знать, что оформлять книжку нужно только в организациях, уполномоченных Роспотребнадзором. Владельцу поддельной книжки может грозить уголовная ответственность.