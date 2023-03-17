Льготы на нотариальные услуги

Вопрос: «Здравствуйте! Имеется ли для многодетных семей льгота на уплату гос. пошлины?»

Марина Р.

Согласно ст. 333.38. Налогового кодекса РФ, от уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий освобождаются:

- инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства - на 50% по всем видам нотариальных действий;

- физические лица - за удостоверение завещаний имущества в пользу Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований;

- общественные организации инвалидов - по всем видам нотариальных действий;

- физические лица - за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании:

1) жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен жилой дом, квартиры, комнаты или долей в указанном недвижимом имуществе, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его смерти;

2) имущества лиц, погибших в связи с выполнением ими государственных или общественных обязанностей либо с выполнением долга гражданина Российской Федерации по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка, а также имущества лиц, подвергшихся политическим репрессиям. К числу погибших относятся также лица, умершие до истечения одного года вследствие ранения (контузии), заболеваний, полученных в связи с вышеназванными обстоятельствами;

3) вкладов в банках, денежных средств на банковских счетах физических лиц, страховых сумм по договорам личного и имущественного страхования, сумм оплаты труда, авторских прав и сумм авторского вознаграждения, предусмотренных законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности, пенсий.

Наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица, страдающие психическими расстройствами, над которыми в порядке, определенном законодательством, установлена опека, освобождаются от уплаты государственной пошлины при получении свидетельства о праве на наследство во всех случаях независимо от вида наследственного имущества;

- наследники работников, которые были застрахованы за счет организаций на случай смерти и погибли в результате несчастного случая по месту работы (службы), - за выдачу свидетельств о праве на наследство, подтверждающих право наследования страховых сумм;

- финансовые и налоговые органы - за выдачу им свидетельств о праве на наследство Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований;

- организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие интернат, - за совершение исполнительных надписей о взыскании с родителей задолженности по уплате сумм на содержание их детей в таких организациях;

- специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области образования, - за совершение исполнительных надписей о взыскании с родителей задолженности по уплате сумм на содержание их детей в таких учреждениях;

- воинские части, организации Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск - за совершение исполнительных надписей о взыскании задолженности в возмещение ущерба;

- лица, получившие ранения при защите СССР, Российской Федерации и исполнении служебных обязанностей в Вооруженных Силах СССР и Вооруженных Силах Российской Федерации, - за свидетельствование верности копий документов, необходимых для предоставления льгот;

- физические лица, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, - за удостоверение сделок по приобретению жилого помещения, полностью или частично оплаченного за счет выплат, предоставленных из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджета федеральной территории "Сириус";

- наследники сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции, военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, застрахованных в порядке обязательного государственного личного страхования, погибших в связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года со дня увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, - за выдачу свидетельств о праве на наследство, подтверждающих право наследования страховых сумм по обязательному государственному личному страхованию;

- физические лица - за удостоверение доверенности на получение пенсий и пособий;

- физические лица - за удостоверение сделок по отчуждению недвижимого имущества, расположенного в аварийном и подлежащем сносу доме, в случае, если указанные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательному нотариальному удостоверению.