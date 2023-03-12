В Улан-Удэ горело кафе на Кирова

В Улан-Удэ 11 марта в 21:31 поступила информация о загорании электропроводки в кафе по ул. Кирова, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.По прибытии первого пожарного подразделения наблюдалось задымление внутри здания. Самостоятельно из помещения эвакуировались 200 человек. Из помещения кухни пожарные вынесли 10 пропановых баллонов.Очаг ликвидирован на площади 3 кв метра. Пострадавших нет.Для выяснения обстоятельств и причины пожара на месте работает дознаватель МЧС России.Фото: МЧС