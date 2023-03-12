Общество 12.03.2023 в 09:50

В Улан-Удэ горело кафе на Кирова

Из помещения кухни пожарные вынесли 10 пропановых баллонов
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ горело кафе на Кирова
В Улан-Удэ 11 марта в 21:31 поступила информация о загорании электропроводки в кафе по ул. Кирова, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

По прибытии первого пожарного подразделения наблюдалось задымление внутри здания. Самостоятельно из помещения эвакуировались 200 человек. Из помещения кухни пожарные вынесли 10 пропановых баллонов.

Очаг ликвидирован на площади 3 кв метра. Пострадавших нет.

Для выяснения обстоятельств и причины пожара на месте работает дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС
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