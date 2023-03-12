Египет с Турцией отдохнут

Общество 12.03.2023 в 17:23
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Российские отели с системой «все включено» обяжут предоставлять отечественный алкоголь
Текст: Номер один
Российские отели, работающие по схемам «все включено» и «ультра все включено», с 30 июня обяжут предоставлять гостям отечественный алкоголь, холодные и горячие закуски и развлекательную программу — эти услуги утверждены новым национальным стандартом, сообщает РИА Новости.
Росстандарт утвердил его для отелей, работающих по таким моделям. Стандарт включает в себя требования к организации питания, номерам, объектам инфраструктуры, их параметрам и характеристикам, развлекательным и спортивным мероприятиям, услугам для детей, а также спа и водно-развлекательного комплекса. Они вступят в силу с 30 июня.
«Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на шведском столе на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво — не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе», — говорится в документе.
Как отмечается, ассортимент блюд и напитков шведского стола должен повторяться не чаще, чем раз в неделю.
Что касается промежуточного питания, то, согласно документу, гостю должны предложить холодные и горячие закуски, кондитерские и мучные изделия. Кроме того, по запросу предоставляются диетические и вегетарианские блюда.
Вдобавок отели обязали предоставлять гостям развлекательную программу в зависимости от звездности. Это «активности, проходящие на разных площадках для взрослых, детей или совместные в дневное и вечернее время».
Представители отрасли в конце января сообщали РИА Новости, что в России около 10-15% отелей, расположенных на морском побережье, позиционируют свои услуги как «все включено», однако туристы часто сталкиваются со случаями, когда их ожидания и вложенные средства не оправдываются из-за того, что к качеству all inclusive каждая гостиница подходят по-своему.
Фото: unsplash.com
Росстандарт утвердил его для отелей, работающих по таким моделям. Стандарт включает в себя требования к организации питания, номерам, объектам инфраструктуры, их параметрам и характеристикам, развлекательным и спортивным мероприятиям, услугам для детей, а также спа и водно-развлекательного комплекса. Они вступят в силу с 30 июня.
«Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на шведском столе на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво — не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе», — говорится в документе.
Как отмечается, ассортимент блюд и напитков шведского стола должен повторяться не чаще, чем раз в неделю.
Что касается промежуточного питания, то, согласно документу, гостю должны предложить холодные и горячие закуски, кондитерские и мучные изделия. Кроме того, по запросу предоставляются диетические и вегетарианские блюда.
Вдобавок отели обязали предоставлять гостям развлекательную программу в зависимости от звездности. Это «активности, проходящие на разных площадках для взрослых, детей или совместные в дневное и вечернее время».
Представители отрасли в конце января сообщали РИА Новости, что в России около 10-15% отелей, расположенных на морском побережье, позиционируют свои услуги как «все включено», однако туристы часто сталкиваются со случаями, когда их ожидания и вложенные средства не оправдываются из-за того, что к качеству all inclusive каждая гостиница подходят по-своему.
Фото: unsplash.com
Тегитуризм all inclusive стандарт