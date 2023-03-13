Иркутск свяжут со столицей Китая

Авиакомпания S7 запускает прямые рейсы по маршруту Иркутск -Пекин. Как сообщила пресс-служба авиакомпании, пока вылеты будут производиться один раз с неделю по субботам. Средняя стоимость билета туда-обратно составит от 26,5 тысяч рублей, с багажом 23 кг - 36,3 тысяч рублей. Первый лайнер отправится в путь 27 мая.- Теперь с нетерпением будем ждать, когда начнут оформлять в Иркутске туристические визы в Китай, ведь пока там оформляют только бизнес-визы, учебные и на лечение, - сообщила улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова.Напомним, по возобновлению рейсов Улан-Удэ - Пекин представители аэропорта «Байкал» сейчас ведут переговоры. Однако пока авиакомпании предпочитают развивать иркутское направление.Фото: «Номер один»