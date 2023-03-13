Общество 13.03.2023 в 09:18

Иркутск свяжут со столицей Китая

Из соседнего города запускают прямые рейсы в Пекин
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Текст: Дмитрий Родионов
Иркутск свяжут со столицей Китая
Авиакомпания S7 запускает прямые рейсы по маршруту Иркутск -Пекин. Как сообщила пресс-служба авиакомпании, пока вылеты будут производиться один раз с неделю по субботам. Средняя стоимость билета туда-обратно составит от 26,5 тысяч рублей, с багажом 23 кг - 36,3 тысяч рублей. Первый лайнер отправится в путь 27 мая.

- Теперь с нетерпением будем ждать, когда начнут оформлять в Иркутске туристические визы в Китай, ведь пока там оформляют только бизнес-визы, учебные и на лечение, - сообщила улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова.

Напомним, по возобновлению рейсов Улан-Удэ - Пекин представители аэропорта «Байкал» сейчас ведут переговоры. Однако пока авиакомпании предпочитают развивать иркутское направление.

Фото: «Номер один»
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