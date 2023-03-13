В Бурятии стали поменьше убивать

В январе–феврале 2023 года в Бурятии зарегистрированы 2848 преступлений. Это на 4,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщили в республиканской прокуратуре.В частности, снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-9%), убийств и покушений на убийство (-34%), грабежей (-11%), краж (-8%), в том числе автомобилей (-20%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-14%), оружия (-46%), незаконных рубок леса (-19%).В то же время возросло число изнасилований и покушений на изнасилование (+20%), мошенничеств (+33%), вымогательств (+157%), преступлений, связанных с незаконной добычей биоресурсов (+37,5%).Незначительно снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-0,4%). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 25,5%.Возросло на 24,6% количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.Фото: pixabay.com