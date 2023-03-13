В Улан-Удэ водителей предупреждают о сильном гололеде

Сегодня столицу Бурятии накрыл снегопад. Как сообщают в администрации города, Комбинат по благоустройству всю ночь в штатном режиме подсыпал скользкие участки

«Сегодня в столице Бурятии снова снегопад. В связи с этим, к подсыпке были подключены дополнительные единицы пескоразбрасывающих машин, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта. В первую очередь, подсыпают наиболее опасные участки. Это - крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановочные карманы»,

- сообщили в администрации города.



Кроме того, специалисты предупреждают: из-за теплой погоды на дорогах возможно образование гололеда. Водителей города просят быть аккуратными.

«Просим вас быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефоны. По возможности использовать для передвижения общественный транспорт»,

- добавляют в сообщении.



Сообщить о необходимости подсыпки городских улиц жители могут по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646, 380-838.







Фото: "Номер один"