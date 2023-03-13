Общество 13.03.2023 в 11:00

В Улан-Удэ водителей предупреждают о сильном гололеде

Сотрудники Комбината по благоустройству продолжают подсыпать скользкие участки улиц
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ водителей предупреждают о сильном гололеде

Сегодня столицу Бурятии накрыл снегопад. Как сообщают в администрации города, Комбинат по благоустройству всю ночь в штатном режиме подсыпал скользкие участки

«Сегодня в столице Бурятии снова снегопад. В связи с этим, к подсыпке были подключены дополнительные единицы пескоразбрасывающих машин, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта. В первую очередь, подсыпают наиболее опасные участки. Это - крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановочные карманы»,

- сообщили в администрации города.
Кроме того, специалисты предупреждают: из-за теплой погоды на дорогах возможно образование гололеда. Водителей города просят быть аккуратными.

«Просим вас быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефоны. По возможности использовать для передвижения общественный транспорт», 

 - добавляют в сообщении.

Сообщить о необходимости подсыпки городских улиц жители могут по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646, 380-838.



Фото: "Номер один"

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снегопад гололед водители уборка снега

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