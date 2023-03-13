Общество 13.03.2023 в 12:01

Бурятия встревожена надвигающейся корью

В республике пройдет акция по вакцинации с охватом многих мигрантов из СНГ
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Текст: Петр Санжиев
Бурятия встревожена надвигающейся корью

В республике с 1 апреля начнется целевая акция по вакцинации от кори. В последнее время положение с этой заразной болезнью в стране ухудшилось - если на конец прошлого года в РФ был отмечен 101 случай, то за два месяца текущего года уже 400. В основном, источником кори является завоз из стран "ближнего зарубежья".

Болезнь уже выявили в 12 регионах, в т. ч. в Иркутской области, Алтайском крае, Омской области, Новосибирской области. В Бурятии пока случаев кори не отмечено. Последние были в 2018 г., когда врачи выявили четыре случая, завезенные с Украины, из Таиланда и Москвы.

Правда, вызвала настороженность уроженка Бурятии, ныне проживающая в Новосибирской области. Она приезжала в гости в республику. Пришлось обследовать более 500 контактных лиц. В Роспотребнадзоре по республике отмечают высокую заразность кори. Если в подъезде многоэтажки заболел человек, то обследуют весь подъезд, а то и дом. Возбудитель кори хорошо распространяется с потоками воздуха через вентиляцию, может некоторое время сохраняться на предметах и т. д.

Акция, которая стартует с апреля, охватит около трех тысяч человек - их вакцинируют. В это число, в основном, попали мигранты из других стран - они составят две трети. Остальные дети.

В целом, специалисты постоянно отслеживают положение с иммунитетом против кори среди населения Бурятии. Делаются выборки и проводятся исследования. Так, в прошлом году сделали выборку в шести районах республики в разных возрастных группах. У 7,1 процента обследованных обнаружена недостаточность иммунитета. Это считается "пороговым" уровнем.


Фото: Номер один

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