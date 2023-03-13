Общество 13.03.2023 в 12:01

Власти Бурятии нацелились на стерилизацию собак

В республике стартует акция по бесплатной стерилизации животных
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Текст: Петр Санжиев
Власти Бурятии нацелились на стерилизацию собак
Для уменьшения числа нежелательного потомства у владельческих собак бурятские ветеринары с 15 марта начнут акцию по бесплатной стерилизации. Ее проведут бесплатно, что выгодно владельцам собак. Ведь такая операция обычно стоит 5-6 тысяч рублей.

Хотя в производстве собачьего потомства участвуют не только суки, но и кобели, упор сделан на первых. Кобелей начинающаяся акция не охватывает. И в целом, акция носит ограниченный характер - распространяется на Улан-Удэ и ближайшие к нему Иволгинский, Заиграевский, Тарбагатайский и Прибайкальский районы. По районам будут проводиться выезды, что удобно для владельцев собак.

«Животные должны быть зарегистрированы и вакцинированы», - разъясняют ветеринары условия акции.

Если вакцинации и регистрации у собаки нет, то хозяевам дают время сделать это. Ведь акция по стерилизации будет длительной и ориентировочно завершится в конце октября. Планируется стерилизовать более 2000 животных. Специалисты напоминают, что одна сука может два раза в год принести по шесть щенков.

Фото: «Номер один»
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