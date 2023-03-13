Улан-Удэ готовится к пожароопасному сезону

В Железнодорожном районе города провели совещание по подготовке территорий к пожароопасному сезону. В администрации собрались председатели ТОСов, дачных и садовых товариществ. Им напомнили основные правила противопожарного режима, которые вступили с 1 марта. За нарушение требований жителям грозят штрафы.

«В целях подготовки к пожароопасному сезону представителям частного сектора необходимо провести мероприятия по отчистке участков, а также прилегающей территории от мусора, сухой растительности и покос травы», - отметил начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Улан-Удэ Никита Юкало.



Особое внимание также обратят на наличие противопожарных разрывов, минерализованных полос, опашке вокруг населённых пунктов, исправности и готовности к использованию систем оповещения населения в случае возникновения пожара и своевременную очистку территории от мусора и сухой растительности.

Сейчас на контроле в Улан-Удэ находятся 1 населённый пункт, 39 территорий садоводства или огородничества, 4 организации отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе перехода лесных пожаров.

Отметим, что в 2022 году пожарно-спасательные подразделения Улан-Удэ реагировали на загорания сухой растительности 258 раз. Ко всем виновным лицам применены меры административного воздействия.



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