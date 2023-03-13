Общество 13.03.2023 в 13:17

Улан-Удэ готовится к пожароопасному сезону

Жителям частного сектора нужно очистить свои участки и прилегающие территории от сухой травы и мусора
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Улан-Удэ готовится к пожароопасному сезону

В Железнодорожном районе города провели совещание по подготовке территорий к пожароопасному сезону. В администрации собрались председатели ТОСов, дачных и садовых товариществ. Им напомнили основные правила противопожарного режима, которые вступили с 1 марта. За нарушение требований жителям грозят штрафы.

«В целях подготовки к пожароопасному сезону представителям частного сектора необходимо провести мероприятия по отчистке участков, а также прилегающей территории от мусора, сухой растительности и покос травы»,

 - отметил начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Улан-Удэ Никита Юкало.

Особое внимание также обратят на наличие противопожарных разрывов, минерализованных полос, опашке вокруг населённых пунктов, исправности и готовности к использованию систем оповещения населения в случае возникновения пожара и своевременную очистку территории от мусора и сухой растительности.

Сейчас на контроле в Улан-Удэ находятся 1 населённый пункт, 39 территорий садоводства или огородничества, 4 организации отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе перехода лесных пожаров.

Отметим, что в 2022 году пожарно-спасательные подразделения Улан-Удэ реагировали на загорания сухой растительности 258 раз. Ко всем виновным лицам применены меры административного воздействия.

Фото: pixabay.com

Теги
пожарная безопасность частный сектор

Все новости

Улан-Удэ готовится к пожароопасному сезону
13.03.2023 в 13:17
Власти Бурятии нацелились на стерилизацию собак
13.03.2023 в 12:01
Бурятия встревожена надвигающейся корью
13.03.2023 в 12:01
На федеральной трассе в Бурятии ввели реверсивное движение из-за аварии с фурой
13.03.2023 в 11:48
В Бурятии в селе Кумора воспламенилась крыша жилого дома
13.03.2023 в 11:47
Улан-Удэ созовет лучших рукопашников российской армии
13.03.2023 в 11:23
В Улан-Удэ водителей предупреждают о сильном гололеде
13.03.2023 в 11:00
Неврологи, педиатры и гинекологи оказались самыми дефицитными врачами в Бурятии
13.03.2023 в 10:42
В Улан-Удэ саперы Росгвардии выезжали на… скрипку
13.03.2023 в 10:08
В Бурятии стали поменьше убивать
13.03.2023 в 10:06
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 марта

Читайте также
Власти Бурятии нацелились на стерилизацию собак
В республике стартует акция по бесплатной стерилизации животных
13.03.2023 в 12:01
Бурятия встревожена надвигающейся корью
В республике пройдет акция по вакцинации с охватом многих мигрантов из СНГ
13.03.2023 в 12:01
В Улан-Удэ водителей предупреждают о сильном гололеде
Сотрудники Комбината по благоустройству продолжают подсыпать скользкие участки улиц
13.03.2023 в 11:00
Неврологи, педиатры и гинекологи оказались самыми дефицитными врачами в Бурятии
В республике на одну вакансию врача приходится только 0,27 резюме
13.03.2023 в 10:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru