Общество 13.03.2023 в 14:59

В Улан-Удэ этой весной высадят почти три тысячи деревьев

Высадка начнется с наступлением положительных температур
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ этой весной высадят почти три тысячи деревьев
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, этой весной городские улицы, парки и скверы украсят саженцы яблони, калины, сакуры, можжевельника, рябины, ели, шиповника, акации, березы, боярышника и т.д. Высадка начнется с наступлением устойчивых положительных температур.

Сейчас в Улан-Удэ специалисты МБУ «Городское лесничество» ведут работу по формовке и омолаживающей обрезке деревьев. Какие деревья нуждаются в омоложении или сносе, определяют специалисты совместно с членами научно-технического совета по комплексному озеленению города. В его составе – ведущие ученые и специалисты по лесоводству и ландшафтному дизайну.

– Надо продолжать комплексную работу с зелеными насаждениями. Мы приводим в порядок деревья на общественных территориях. При этом без внимания остаются деревья на прилегающих территориях, закрепленных за управляющими компаниями и ТСЖ. Именно они ответственны за содержание этих зеленых насаждений и поэтому обязаны своевременно их поливать, скашивать траву, проводить своевременную обрезку сухостоя и аварийных деревьев. Каждую неделю будем проверять улицы, чтобы привести после зимы городские территории в порядок, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время выездного совещания.

Также в этом году по муниципальной программе «Зеленый город», стартовавшей в 2019 году по инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, запланирована посадка цветов на площади более 8 тысяч кв.м. и устройство газонов на площади 10 тысяч кв.м.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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