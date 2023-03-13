В Улан-Удэ этой весной высадят почти три тысячи деревьев

Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, этой весной городские улицы, парки и скверы украсят саженцы яблони, калины, сакуры, можжевельника, рябины, ели, шиповника, акации, березы, боярышника и т.д. Высадка начнется с наступлением устойчивых положительных температур.Сейчас в Улан-Удэ специалисты МБУ «Городское лесничество» ведут работу по формовке и омолаживающей обрезке деревьев. Какие деревья нуждаются в омоложении или сносе, определяют специалисты совместно с членами научно-технического совета по комплексному озеленению города. В его составе – ведущие ученые и специалисты по лесоводству и ландшафтному дизайну.– Надо продолжать комплексную работу с зелеными насаждениями. Мы приводим в порядок деревья на общественных территориях. При этом без внимания остаются деревья на прилегающих территориях, закрепленных за управляющими компаниями и ТСЖ. Именно они ответственны за содержание этих зеленых насаждений и поэтому обязаны своевременно их поливать, скашивать траву, проводить своевременную обрезку сухостоя и аварийных деревьев. Каждую неделю будем проверять улицы, чтобы привести после зимы городские территории в порядок, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время выездного совещания.Также в этом году по муниципальной программе «Зеленый город», стартовавшей в 2019 году по инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, запланирована посадка цветов на площади более 8 тысяч кв.м. и устройство газонов на площади 10 тысяч кв.м.Фото: мэрия Улан-Удэ