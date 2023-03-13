Общество 13.03.2023 в 15:48
В Улан-Удэ бабушку Эру провели по третьему мосту
Мечта пенсионерки, наконец, сбылась
Текст: Константин Воронов
Сегодня в Улан-Удэ исполнилась заветная мечта бабушки Эры, которая смогла впервые пройти по третьему мосту через Уду.
«Строители подрядной организации «Хотьковский автомост» очень бережно довезли бабушку на машине до строящегося объекта, а потом помогли ей подняться на мост и провели ее от одного до другого берега», - рассказал в соцсетях зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Напомним, о мечте бабушки Эры стало известно летом 2021 года, когда в Улан-Удэ проходил конкурс на лучшее название для третьего моста. Тогда одна из участниц конкурса предложила назвать третий моств честь своей бабушки Эры, которая каждый день из окна своего дома наблюдает за его строительством.
«Строительство моста вошло в историю нашей семьи. Наша бабушка Эра Яковлевна - ветеран труда, передовик производства, каждый день из окна своей квартиры наблюдает, как строится мост, и очень переживает, чтобы обязательно достроили, уж очень хочет дожить до этого события. И сейчас бабушка говорит, что не умрёт, пока не пройдёт по новому мосту. Сейчас нашей бабушке 85 лет», - рассказала тогда она.
Напомним, строительство третьего моста через Уду началось весной 2020 года, а в самом конце 2022 года строители окончательно соединили пролетные строения моста. В ближайшее время подрядчик приступит к переносу коммуникаций и оборудованию круговой развязки на перекрестке улиц Трубачеева, Ключевская и Сахьяновой, где будет сделан выезд на мост. Полностью завершить работы и сдать объект планируется в 2024 году.
Фото: скриншот видео
«Строители подрядной организации «Хотьковский автомост» очень бережно довезли бабушку на машине до строящегося объекта, а потом помогли ей подняться на мост и провели ее от одного до другого берега», - рассказал в соцсетях зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Напомним, о мечте бабушки Эры стало известно летом 2021 года, когда в Улан-Удэ проходил конкурс на лучшее название для третьего моста. Тогда одна из участниц конкурса предложила назвать третий моств честь своей бабушки Эры, которая каждый день из окна своего дома наблюдает за его строительством.
«Строительство моста вошло в историю нашей семьи. Наша бабушка Эра Яковлевна - ветеран труда, передовик производства, каждый день из окна своей квартиры наблюдает, как строится мост, и очень переживает, чтобы обязательно достроили, уж очень хочет дожить до этого события. И сейчас бабушка говорит, что не умрёт, пока не пройдёт по новому мосту. Сейчас нашей бабушке 85 лет», - рассказала тогда она.
Напомним, строительство третьего моста через Уду началось весной 2020 года, а в самом конце 2022 года строители окончательно соединили пролетные строения моста. В ближайшее время подрядчик приступит к переносу коммуникаций и оборудованию круговой развязки на перекрестке улиц Трубачеева, Ключевская и Сахьяновой, где будет сделан выезд на мост. Полностью завершить работы и сдать объект планируется в 2024 году.
Фото: скриншот видео
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