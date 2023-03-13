Мужчины Улан-Удэ едва не подарили дамам 8 марта трипс

Специалистом Россельхознадзора в рамках выездного мероприятия обследована подкарантинная продукция – срезы цветов в ассортименте, которые реализовывались в магазине в Улан-Удэ. При визуальном осмотре срезов хризантем выявлен живой организм, который был передан в БФ ФГБУ «ВНИИКР» для проведения лабораторной экспертизы.В результате экспертизы, согласно протоколу испытаний от 2 февраля, в образце выявлен карантинный объект: западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).В отношении индивидуального предпринимателя вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.— вид трипсов из семейства Thripidae, один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Карантинный объект. Встречается повсеместно, так как благодаря торговле был завезён во многие страны. Обнаружен более чем на 500 видах растений 50 семейств (астровые, бобовые, лилейные, паслёновые, розовые, тыквенные и другие). Наносит вред, повреждая декоративные растения, а также снижая урожайность фруктовых, овощных и некоторых других культур (хлопчатника, перца, огурца, лука, земляники, винограда, персика).На повреждённых листьях появляются жёлтые некротические пятна, ткани подсыхают. В итоге листья увядают и опадают. Стебли на таких растениях искривляются, а плоды деформируются. Предпочитает различные виды роз, хризантем, гвоздики, герберы, цикламены, сенполии, пеларгонии, гипсофилы, цинерарии, а также огурцы. Может переносить опасные вирусные заболевания растений, например, такие как вирус бронзовости (TSWV) томата. Резервуаром западного цветочного трипса служат дикорастущие растения, такие как дурман обыкновенный, лопух большой, мальва.Короче говоря, «фрукт» еще тот.Фото: 38fsvps.ru