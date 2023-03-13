Общество 13.03.2023 в 16:32

В Улан-Удэ убийца подпер телом жертвы дверь квартиры соседей

Трое мужчин отмечали 8 марта, двое поссорились, один пустил в ход нож
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ убийца подпер телом жертвы дверь квартиры соседей
В Улан-Удэ вечером 9 марта в подъезде одного из домов на улице Ключевская обнаружено тело 34-летнего мужчины с колото-резаными ранениями в области ключицы, лица и бедра. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 55-летний ранее судимый мужчина, в квартире у которого потерпевший распивал спиртные напитки. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.

По данным следствия, 8 марта в течение дня обвиняемый распивал спиртные напитки в своей квартире с двумя приятелями. Вечером на фоне алкогольного опьянения у него с одним из собутыльников произошла ссора, в ходе которой хозяин схватил нож и нанес им несколько ударов гостю по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Второй собутыльник испугался и убежал. Следующим вечером обвиняемый отволок тело в подъезд и оставил у соседней квартиры, подперев им дверь. Из-за этого позже проживающая там женщина не смогла выйти, попросила другого соседа проверить, что мешает дверям. Вместе они обнаружили покойного и позвонили сотрудникам правоохранительных органов. Злоумышленника задержали у себя в квартире, куда вели следы волочения.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: СКР
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ЗУРХАЙ
с 8 по 14 марта

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