В Улан-Удэ убийца подпер телом жертвы дверь квартиры соседей

В Улан-Удэ вечером 9 марта в подъезде одного из домов на улице Ключевская обнаружено тело 34-летнего мужчины с колото-резаными ранениями в области ключицы, лица и бедра. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По подозрению в совершении данного преступления задержан 55-летний ранее судимый мужчина, в квартире у которого потерпевший распивал спиртные напитки. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.По данным следствия, 8 марта в течение дня обвиняемый распивал спиртные напитки в своей квартире с двумя приятелями. Вечером на фоне алкогольного опьянения у него с одним из собутыльников произошла ссора, в ходе которой хозяин схватил нож и нанес им несколько ударов гостю по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.Второй собутыльник испугался и убежал. Следующим вечером обвиняемый отволок тело в подъезд и оставил у соседней квартиры, подперев им дверь. Из-за этого позже проживающая там женщина не смогла выйти, попросила другого соседа проверить, что мешает дверям. Вместе они обнаружили покойного и позвонили сотрудникам правоохранительных органов. Злоумышленника задержали у себя в квартире, куда вели следы волочения.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: СКР