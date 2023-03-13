Общество 13.03.2023 в 19:22

В Бурятии Фонд поддержки сельхозкоперации оказал ей поддержку на 168 млн рублей

Благодаря этому фермеры закупали необходимое оборудование, технику и сырьё на развитие кооперативов
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В Бурятии Фонд поддержки сельхозкоперации оказал ей поддержку на 168 млн рублей
Сельхозкооперативы Бурятии могут получить льготные займы от Фонда поддержки сельхозкоперации. Фонд оказывает финансовую поддержку на развитие сельхозкооперативов в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в минсельхозе республики.

С момента своего открытия в 2018 году Фонд оказал кооперативам поддержку на 168,5 млн рублей, при этом только в 2022 году выдано займов на 38,5 млн рублей. Благодаря этому фермеры Бурятии закупили необходимое оборудование, технику и сырьё на развитие сельхозкооператива.

«Мы выдаём льготные займы, которыми могут воспользоваться сельскохозяйственные потребительские кооперативы, - пояснил директор Фонда поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации Алексей Батуев, – Если в банках могут получить кредиты заемщики различных форм организации, то наша деятельность направлена конкретно на поддержку СПоКов. Условия - срок до 5 лет, процентная ставка 7% годовых, максимальный размер займа - 5 млн рублей. Годовые проценты у нас рассчитываются дифференцированным способом - основной долг разделяется равными долями по всему сроку, а проценты каждый месяц уменьшаются, то есть начисляются за минусом предыдущего платежа».

Также у кооперативов есть возможность воспользоваться льготным периодом до 6 месяцев, в течение которого выплачиваются только проценты по займу, а основной долг переносится на последующие месяцы. Основное обязательство - имущественный залог, на него применяются понижающие коэффициенты.

Кооператив «Ойхан» в Заиграевском районе производит йогурты, сметаны, творог и другую молочную продукцию. Как отметил его председатель Максим Подпругин, построить молочную ферму – вопрос времени, строительная техника и работники есть, не хватает только сырья.

«На заем в 3,7 млн рублей мы купили рефрижератор и ленточную пилу, когда зимой у нас мало молока, мы занимаемся мясом. Поддержка от фонда очень помогла, особенно танк-охладитель выручил нас при дойке летом. Что касается банков, то они высказывают много обещаний и красивых слов, но, когда доходит до оформления – это сплошное мучение, и в итоге всё оказывается невыгодно. Что мне понравилось в фонде – небольшой процент, всё сделали оперативно, оформление заняло максимум неделю. В «ковид» у нас случались просрочки, один раз даже дошло до полугода, но фонд вошёл в наше положение и не штрафовал.  Сейчас у нас в кооперативе 15 членов и три К(Ф)Х. Единственная наша проблема – это сырьё, нам нужны коровы. Если наш сотрудник сейчас выиграет грант – представляете, сколько мы сможем купить коров? Мы покроем все наши затраты».

Действует связка с грантовой поддержкой. Например, выдаётся грант на улучшение материально-технической базы, где 70 % финансирования идёт от государства, 10% - собственные средства кооператива, и 20% - заемные. Помимо этого, есть возможность подать заявку в минсельхоз на субсидию и возместить 50% от суммы займа, а дальше уже распорядиться этими деньгами по своему усмотрению – полностью или частично займа, либо прибрести другое необходимое оборудование».

Фото: минсельхоз Бурятии


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агро кооперативы поддержка

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