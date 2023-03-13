В Улан-Удэ полицейские разыскивают 36-летнего Юрия Бояринова

Полицейские разыскивают 36-летнего жителя Улан-Удэ Юрия Бояринова, который ушел из дома на улице Маяковского и до сих пор не вернулся. Последний раз – 7 марта – его видели соседи. Заявление о пропаже мужчины поступило от матери 11 марта, сообщили в МВД по Бурятии.Ранее он неоднократно уходил. Страдает эпилепсией.Приметы Ю. Бояринова: европейской внешности, среднего телосложения, на вид 35-40 лет, рост около 175 см, волосы темно-русые.Особые приметы: невнятная речь.Был одет: дубленка коричневого цвета, брюки черные.При наличии какой-либо информации о гражданине или его местонахождении просим сообщить в полициюФото: МВД по Бурятии