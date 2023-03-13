Общество 13.03.2023 в 19:33

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 36-летнего Юрия Бояринова

Ранее он неоднократно уходил, особая  примета – невнятная речь
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 36-летнего Юрия Бояринова
Полицейские разыскивают 36-летнего жителя Улан-Удэ Юрия Бояринова, который ушел из дома на улице Маяковского и до сих пор не вернулся. Последний раз – 7 марта – его видели соседи. Заявление о пропаже мужчины поступило от матери 11 марта, сообщили в МВД по Бурятии.

Ранее он неоднократно уходил. Страдает эпилепсией.

Приметы Ю. Бояринова: европейской внешности, среднего телосложения, на вид 35-40 лет, рост около 175 см, волосы темно-русые.
Особые приметы: невнятная речь.

Был одет: дубленка коричневого цвета, брюки черные.

При наличии какой-либо информации о гражданине или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(9021)600-258, 8(983)535-60-91, 8(924)390-60-60 или 102 (112).

Фото: МВД по Бурятии
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