Общество 13.03.2023 в 19:33
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 36-летнего Юрия Бояринова
Ранее он неоднократно уходил, особая примета – невнятная речь
Текст: Номер один
Полицейские разыскивают 36-летнего жителя Улан-Удэ Юрия Бояринова, который ушел из дома на улице Маяковского и до сих пор не вернулся. Последний раз – 7 марта – его видели соседи. Заявление о пропаже мужчины поступило от матери 11 марта, сообщили в МВД по Бурятии.
Ранее он неоднократно уходил. Страдает эпилепсией.
Приметы Ю. Бояринова: европейской внешности, среднего телосложения, на вид 35-40 лет, рост около 175 см, волосы темно-русые.
Особые приметы: невнятная речь.
Был одет: дубленка коричневого цвета, брюки черные.
При наличии какой-либо информации о гражданине или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(9021)600-258, 8(983)535-60-91, 8(924)390-60-60 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии
Ранее он неоднократно уходил. Страдает эпилепсией.
Приметы Ю. Бояринова: европейской внешности, среднего телосложения, на вид 35-40 лет, рост около 175 см, волосы темно-русые.
Особые приметы: невнятная речь.
Был одет: дубленка коричневого цвета, брюки черные.
При наличии какой-либо информации о гражданине или его местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(9021)600-258, 8(983)535-60-91, 8(924)390-60-60 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии