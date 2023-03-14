Общество 14.03.2023 в 09:45
В Бурятии открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе омоновцу
За отвагу и самоотверженность Ардан Абагалдаев награжден орденом Мужества посмертно
Текст: Константин Воронов
В Закаменском районе Бурятии открыли мемориальную доску в память о сотруднике ОМОН «Кречет» Управления Росгвардии Бурятии старшем сержанте Ардане Абагалдаеве, который погиб в ходе спецоперации. Мемориальная доска установлена в селе Дутулур на фасаде дома, где вырос росгвардеец.
После открытия памятной доски перед собравшимися выступил заместитель начальника Управления Росгвардии Бурятии Василий Лосев.
Участники торжественного митинга почтили память Ардана Абагалдаева минутой молчания. В его честь прозвучали оружейные залпы салютной группы спецподразделения Росгвардии.
В завершение мероприятия собравшиеся возложили к мемориальной доске живые цветы.
Победителям турнира вручили медали, грамоты и денежные призы, а также сертификаты тренерам.
Справка
Ардан Абагалдаев родился 29 сентября 1996 года в Улан-Удэ. На службу в подразделение Росгвардии поступил в 2018 году.
При выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции, проявляя самоотверженность, мужество и отвагу в результате огневого поражения из реактивной системы залпового огня получил ранения, не совместимые с жизнью.
Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, старший сержант полиции Ардан Абагалдаев награждён орденом Мужества (посмертно).
Фото: Росгвардия Бурятии
На торжественном открытии присутствовали родные и друзья Ардана, сослуживцы, представители районной администрации, ветераны «Боевого братства», односельчане.
После открытия памятной доски перед собравшимися выступил заместитель начальника Управления Росгвардии Бурятии Василий Лосев.
- Чтобы земляки от мала до велика помнили и знали, какой у них земляк, и понимали, что в жизни есть место подвигу. Он успел достойно отслужить во вневедомственной охране благодаря своим морально-волевым качествам, как спортсмен, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, успел прославить наше управление и ОМОН в Восточном округе, - отметил полковник Лосев. – 29 сентября прошлого года, в день его рождения, был подписан указ о награждении Ардана орденом Мужества, к сожалению, посмертно.
Участники торжественного митинга почтили память Ардана Абагалдаева минутой молчания. В его честь прозвучали оружейные залпы салютной группы спецподразделения Росгвардии.
- Ардан любил жизнь, был жизнерадостным, ярким, позитивным, - вспоминает племянника Марина Ринчинова. – Он навсегда останется в нашей памяти таким, мы запомнили его только с улыбкой. И он будет служить примером для наших юных дутулурцев, наших земляков. Вечная тебе память, Ардан!
В завершение мероприятия собравшиеся возложили к мемориальной доске живые цветы.
В этот же день состоялся районный открытый турнир по вольной и бурятской борьбе, посвященный памяти Ардана Абагалдаева. В соревнованиях приняли участие 14 юношеских команд. Учредителями призов выступили родственники, сельская школа, администрация Закаменского района, а также территориальное Управление Росгвардии.
Победителям турнира вручили медали, грамоты и денежные призы, а также сертификаты тренерам.
Справка
Ардан Абагалдаев родился 29 сентября 1996 года в Улан-Удэ. На службу в подразделение Росгвардии поступил в 2018 году.
При выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции, проявляя самоотверженность, мужество и отвагу в результате огневого поражения из реактивной системы залпового огня получил ранения, не совместимые с жизнью.
Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, старший сержант полиции Ардан Абагалдаев награждён орденом Мужества (посмертно).
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегиспецоперация Росгвардия