В Бурятии открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе омоновцу

На торжественном открытии присутствовали родные и друзья Ардана, сослуживцы, представители районной администрации, ветераны «Боевого братства», односельчане.





- Чтобы земляки от мала до велика помнили и знали, какой у них земляк, и понимали, что в жизни есть место подвигу. Он успел достойно отслужить во вневедомственной охране благодаря своим морально-волевым качествам, как спортсмен, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, успел прославить наше управление и ОМОН в Восточном округе, - отметил полковник Лосев. – 29 сентября прошлого года, в день его рождения, был подписан указ о награждении Ардана орденом Мужества, к сожалению, посмертно.





- Ардан любил жизнь, был жизнерадостным, ярким, позитивным, - вспоминает племянника Марина Ринчинова. – Он навсегда останется в нашей памяти таким, мы запомнили его только с улыбкой. И он будет служить примером для наших юных дутулурцев, наших земляков. Вечная тебе память, Ардан!





В этот же день состоялся районный открытый турнир по вольной и бурятской борьбе, посвященный памяти Ардана Абагалдаева. В соревнованиях приняли участие 14 юношеских команд. Учредителями призов выступили родственники, сельская школа, администрация Закаменского района, а также территориальное Управление Росгвардии.





В Закаменском районе Бурятии открыли мемориальную доску в память о сотруднике ОМОН «Кречет» Управления Росгвардии Бурятии старшем сержанте Ардане Абагалдаеве, который погиб в ходе спецоперации. Мемориальная доска установлена в селе Дутулур на фасаде дома, где вырос росгвардеец.После открытия памятной доски перед собравшимися выступил заместитель начальника Управления Росгвардии Бурятии Василий Лосев.Участники торжественного митинга почтили память Ардана Абагалдаева минутой молчания. В его честь прозвучали оружейные залпы салютной группы спецподразделения Росгвардии.В завершение мероприятия собравшиеся возложили к мемориальной доске живые цветы.Победителям турнира вручили медали, грамоты и денежные призы, а также сертификаты тренерам.Ардан Абагалдаев родился 29 сентября 1996 года в Улан-Удэ. На службу в подразделение Росгвардии поступил в 2018 году.При выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции, проявляя самоотверженность, мужество и отвагу в результате огневого поражения из реактивной системы залпового огня получил ранения, не совместимые с жизнью.Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, старший сержант полиции Ардан Абагалдаев награждён орденом Мужества (посмертно).Фото: Росгвардия Бурятии