Общество 14.03.2023 в 10:37

В Бурятии у матери участника спецоперации забрали детей

Пока муж воюет, женщина погрузилась в пьянство и бросила ребятишек на бабушку
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии у матери участника спецоперации забрали детей
В Закаменском районе Бурятии специалисты органа опеки и попечительства отработали  сигналы по семьям, где родители не исполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей. Соцработники проверили семьи, проживающие в Закаменске и селе Усть-Бургултай.

«В результате проверки семьи гражданки Б., проживающей в Закаменске, установлено, что мать несовершеннолетних злоупотребляет спиртными напитками, бросая детей на престарелую бабушку. Отец детей находится на СВО. По факту ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей составлен административный протокол. Двое несовершеннолетних детей гражданки помещены в ГБУСО «Закаменский СРЦН», - сообщили в вайбер-чате «Закамна-инфо.24/7».

Со всеми родителями проведены профилактические беседы об ответственности за воспитание детей, недопустимости злоупотребления спиртными напитками и ведения достойного образа жизни.

Фото: «Номер один»
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