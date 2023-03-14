Общество 14.03.2023 в 10:56

Монголия станет одним из крупнейших игроков на рынке меди

Британо-австралийский концерн Rio Tinto ввел в эксплуатацию подземный рудник на месторождении Оюу Толгой
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Монголия станет одним из крупнейших игроков на рынке меди
Британо-австралийский концерн Rio Tinto («Рио тинто») официально приступил к подземной добыче полезных ископаемых с глубины 1300 м методом блочного подземного выщелачивания на одном из крупнейших в мире месторождений меди и золота «Оюу толгой» в Монголии, сообщило МОНЦАМЭ.

С завершением строительства этого подземного рудника, расположенного в сомоне Ханбогд аймака Умнуговь, Монголия станет четвертым в мире высокотехнологичным подземным рудником и компания «Оюу толгой» начнет считаться одним из крупнейших игроков на международном рынке меди.

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, исполнительный директор «Рио Тинто» Якоб Стаусхольм и другие официальные лица приняли участие в церемонии открытия и первой добычи подземного рудника на месторождении «Оюу Толгой».

В своем приветственном слове премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ сказал: «Хочу поздравить всех горняков и инженерно-технических работников, которые лично участвовали в развитии «Оюу толгой» и лично создавали сегодняшнее сооружение в пустыне Гоби. Год назад, 25 января 2022 года в рамках соглашения с «Оюу толгой» была списана задолженность монгольской стороны в размере 2,3 млрд долларов, связанная с владением 34 процентов акций данной компании, и давний спор по поводу медного рудника между «Рио Тинто» и Монголией был урегулирован.

Подземная шахта «Оюу толгой» будет добывать руду на глубине 1265 м, что делает ее четвертой по величине шахтой в мире. Также этот проект является не только крупнейшей иностранной инвестицией, но и историческим проектом, который Монголия развивает независимо со своим третьим соседом. В итоге ВВП на душу населения Монголии повысится до 10 тыс долларов».

«Уважаемый премьер-министр, я хотел бы поблагодарить ваше правительство за ваши усилия и возможность отпраздновать это событие сегодня вместе, а также за хорошее партнерство, которое позволит вместе двигаться вперед. «Оюу толгой» делает первые шаги, чтобы стать одним из крупнейших производителей меди в мире. Когда подземный рудник на месторождении заработает на полную производственную мощность, она будет поставлять столько меди, что будет достаточно для производства более 6 млн электромобилей в год.

Мы только в начале нашего долгосрочного сотрудничества. Наше дальнейшее сотрудничество, несомненно, принесет больше результатов. В будущем «Оюу толгой» может привлекать больше инвестиций, реализовывать больше проектов в регионе и создавать больше рабочих мест. Я рассчитываю на сотрудничество с правительством в ближайшие месяцы, чтобы определить, какой вклад «Rio Tinto» может внести в эту работу. Мы готовы вывести наше сотрудничество на новый уровень», - сказал исполнительный директор Рио Тинто Якоб Стаусхольм.

Официальные лица отметили, что подземный рудник на месторождении «Оюу Толгой» будет введен в эксплуатацию и полностью заработает в первой половине 2023 года, а объем продаж составит 5 млрд долларов. В результате налоги и роялти, выплачиваемые Монголии, утроятся и достигнут 700 млрд тугриков в год.

Подземные горные работы будут вестись параллельно со строительством. Ожидается, что в сутки будет добываться 95 тысяч тонн руды.

Месторождение Оюу толгой находится в пустыне Гоби на юге Монголии и состоит из нескольких рудных тел, содержащих медь, золото и серебро. Из них 20% расположены близко к земной поверхности, а 80% залежей сосредоточены на глубине от 700 до 1300 метров под землей.

В Монголии более 70% иностранных инвестиций приходится на горнодобывающий сектор, и их большая часть вложена в Оюу Толгой. Этот первый в истории демократической Монголии крупный проект с привлечением западных инвестиций стартовал в 2009 году. Тогда государственная компания «Эрдэнэс Оюу толгой» получила 34% акций в созданной совместной компании «Оюу толгой». Остальные 66% принадлежат транснациональной корпорации Рио Тинто (Rio Tinto Group), которая начала добычу медного концентрата с открытых карьеров и экспорт в 2013 году.

По предварительным данным, к 2030 году текущая добыча Оюу Толгой увеличится в 2-3 раза. Открытые и подземные рудники будут производить в среднем 500 тыс тонн меди в год с 2028 по 2036 годы.

Фото: montsame.mn
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медь рудник Монголия

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